Dillingen mit großer Moral und ein bisschen Glück zu drei "Big Points"

Der SV Ziertheim-Dattenhausen erwies sich für die SSV Dillingen im Duell zwischen den bis dato Fünft- und Drittplatzierten als die erwartet schwere "Auswärtsnuss", die die Kreisstädter trotz einer gründlich misslungenen ersten Spielhälfte am Ende dann doch noch knackten. Nachdem Türk Genclerbirligi Günzburg gleichzeitig über ein 0:0-Unentschieden gegen den VfL Großkötz nicht hinauskam, eroberten die Schützlinge von Trainer Robert Walch mit dem 2:1-Erfolg auch wieder Aufstiegsrelegationsrang zwei zurück.

Bereits vor dem Anpfiff gruben sich tiefe Sorgenfalten in die Gesichter der SSV-Verantwortlichen, denn ihr Top-Torjäger Adonis Isufi litt kurzfristig unter gesundheitlichen Beschwerden, die einen Einsatz von Beginn an unmöglich machten. Später konnte er dann doch noch eingesetzt werden und half mit, die wichtigen Zähler mit an die Donau zu nehmen. Die Dillinger Mienen hellten sich auch in Durchgang eins keineswegs auf, denn der Gastgeber war deutlich besser im Spiel und hätte bei einer konsequenteren Chancenauswertung auch mit einer höheren Führung als 1:0 in die Halbzeitpause gehen können. Ziertheims Dominik Jankowetz war nach 14 Spielminuten per Kopf, der gute Rechtsverteidiger Julian Dörflinger hatte ihm assistiert, erfolgreich.