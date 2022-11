Dillingen festigt Platz zwei - Adonis Isufi mit Triplepack

Nach dem insgesamt verdienten, am Ende aber noch einmal knappen 3:2-Heimerfolg gegen Aufsteiger TSV Wasserburg kann die SSV Dillingen nach einer sehr guten Herbstrunde entspannt in die Winterpause gehen. Vier Wochen zuvor schienen nach der 2:5-Niederlage bei Türk Genclerbirligi Günzburg alle Kreisligaträume für diese Spielzeit ausgeträumt, doch seither haben die Akteure von Robert Walch mit vier zum Teil hart erkämpften Siegen in Serie überzeugt und sich inzwischen wieder auf Aufstiegsrelegationsrang zwei festgesetzt.

Die Gäste von der Günz machten es im Donaustadion spielerisch zwar recht nett, waren aber gegen abgezockte Gastgeber in Durchgang eins und auch zu Beginn der zweiten Spielhälfte relativ chancenlos. Nach vier Spielminuten hieß es bereits 1:0 für die SSV: Routinier Dominik Riedinger hatte einen langen Ball auf Adonis Isufi gespielt, der ansonsten überzeugende TSV-Keeper Markus Sauter lief diesen zwar zunächst ab, verlor ihn aber wieder und der Dillinger Top-Torjäger nahm die Einladung dankend an. Wasserburg war zwar durchweg bemüht, aber so richtig zwingende Ausgleichschancen wollten sich nicht ergeben. Der nächste Treffer fiel somit wieder auf der Gegenseite: Einmal mehr sicherte sich Dillingens Schlussmann Felix-Adrian Körber dabei einen Scorerpunkt, sein Abschlag auf Adonis Isufi, der infolgedessen von der linken Außenbahn aus die Wasserburger Defensivabteilung düpierte und im zweiten Versuch traf, leitete die beruhigende 2:0-Pausenführung für die Gastgeber ein (35.).