Dillingen erkämpft sich glückliches Remis in der Nachspielzeit

In einem intensiven Kreisligamatch konnte die gastgebende SSV Dillingen tief in der zehnminütigen Nachspielzeit, die aufgrund einer Trinkpause und von Verletzungsunterbrechungen so aber auch in Ordnung ging, noch ein dem Spielverlauf nach eher glückliches 1:1-Heimremis für sich verbuchen. Die Gäste aus Reimlingen hatten sich die Tatsache, dass sie zwar weiter ungeschlagen, aber auch noch sieglos sind, aufgrund ihrer Chancenverwertung schon selbst zuzuschreiben.
Dillingen startete fahrig ins Spiel und leistete sich einige Aussetzer im Defensivverhalten, die lange Zeit folgenlos blieben. Dass mit dem FSV auch nach dem großen personellen Umbruch im Sommer weiterhin zu rechnen sein dürfte, merkten die rund 70 Zuseher im Donaustadion recht schnell: Da stand ein junges und hungriges Team auf dem Platz, das den Gastgebern das Leben richtig schwer machte. Nach 32 Spielminuten traf Mittelfeldmotor Niklas Rothgang zur Führung für Reimlingen, nachdem Sebastian Engels Flankenball unterlaufen worden war.
Nichts vorwerfen konnte man den Kreisstädtern nach der Pause, sie versuchten gegen die kompakte FSV-Abwehr um den herausragenden 19-jährigen Innenverteidiger Leon Lanzenstiel, zunächst allerdings eher weniger erfolgversprechend, durchaus Chancen zum Ausgleich zu kreieren. Die größeren Einschussgelegenheiten ergaben sich aber durch die frei werdenden Räume auf der Gegenseite, der eingewechselte David Fuchs hätte hierbei zum vorzeitigen Matchwinner für Reimlingen avancieren können, aber der nach einem Zweikampf in Durchgang eins angeschlagene, aber dennoch bestens aufgelegte SSV-Keeper Michael Wagner erwies sich nicht nur einmal als Meister seines Fachs.
Auf der Gegenseite ließ Jasjot Padda kurz vor Ende der regulären Spielzeit (89.) die Riesen-Ausgleichsmöglichkeit liegen, doch er und seine Mitspieler fighteten leidenschaftlich um zumindest einen Zähler, was am Ende auch belohnt wurde: Nach einem Foul an Marius Brugger zeigte der gute Referee Felix Krech (SSV Anhausen/Schiedsrichtervereinigung Augsburg) auf den Punkt, diesmal blieb Padda souverän und verwandelte den fälligen Foulelfmeter zum für Dillingen durchaus etwas schmeichelhaften 1:1-Endstand.