Dillingen erkämpft sich glückliches Remis in der Nachspielzeit

Elfmeterschütze Jasjot Padda verlädt Reimlingens guten Keeper Markus Diethei und trifft zum späten 1:1-Ausgleich (90. Minute +5). – Foto: Karl Aumiller (Donau Zeitung)

In einem intensiven Kreisligamatch konnte die gastgebende SSV Dillingen tief in der zehnminütigen Nachspielzeit, die aufgrund einer Trinkpause und von Verletzungsunterbrechungen so aber auch in Ordnung ging, noch ein dem Spielverlauf nach eher glückliches 1:1-Heimremis für sich verbuchen. Die Gäste aus Reimlingen hatten sich die Tatsache, dass sie zwar weiter ungeschlagen, aber auch noch sieglos sind, aufgrund ihrer Chancenverwertung schon selbst zuzuschreiben.

Dillingen startete fahrig ins Spiel und leistete sich einige Aussetzer im Defensivverhalten, die lange Zeit folgenlos blieben. Dass mit dem FSV auch nach dem großen personellen Umbruch im Sommer weiterhin zu rechnen sein dürfte, merkten die rund 70 Zuseher im Donaustadion recht schnell: Da stand ein junges und hungriges Team auf dem Platz, das den Gastgebern das Leben richtig schwer machte. Nach 32 Spielminuten traf Mittelfeldmotor Niklas Rothgang zur Führung für Reimlingen, nachdem Sebastian Engels Flankenball unterlaufen worden war.