Dillingen dreht 0:2-Rückstand und sichert die Kreisliga von Christoph Nowak · Heute, 22:02 Uhr · 0 Leser

Auch in der kommenden Spielzeit bleibt die SSV Dillingen Kreisligist, entsprechend freute sich das Team nach dem hart erarbeiteten 3:2-Auswärtssieg beim starken Aufsteiger SV Donaumünster-Erlingshofen. Ganz oben in der Mitte: Kapitän Lavdim Isufi; hintere Reihe von links: Teammanager Lörinc Petrovics, Spielertrainer Alexander Kinder, Gazmend Nuraj, Mehmet Kroschinski, Spielertrainer Dominik Riedinger, Benedikt Huber, Algert Hoti, Marius Brugger, Michael Wagner, Berat Kasumi; vordere Reihe von links: Konstantin Sakowrjaschin, Kasem Al Shabani, Kenan Zienc, Jasjot Padda, Alban Nuraj, Adonis Isufi, Florend Isufi – Foto: SSV Dillingen

Groß war der Jubel bei der SSV Dillingen, die sich am Pfingssamstag mit dem 3:2-Auswärtserfolg beim SV Donaumünster-Erlingshofen erneut und für die nun vierte Saison in Folge die Kreisligazugehörigkeit sicherte. Eines vorweg: Die Gastgeber hatten sich an einem völlig verrückten Spieltag, an dem sich ausnahmslos alle Abstiegskandidaten Dreier sicherten, im Gegensatz zum einen oder anderen Team überhaupt nichts vorzuwerfen, sie legten alles in die Waagschale, um den Kreisstädtern das Leben nochmal schwer zu machen. Entsprechend hatte SSV-Vorsitzender Christoph Nowak, gewohnt direkt und unverblümt, noch einige "Grüße" an die SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf (0:5 gegen den FSV Reimlingen) und den SV Holzkirchen (0:5 beim FC Lauingen) parat: "Es hat für mich nicht nur ein Gschmäckle, sondern einen richtig faden Beigeschmack, wenn sich Teams aus der oberen Tabellenhälfte am vorletzten Spieltag derart abschlachten lassen. Klar hat jede Mannschaft 26 Spieltage Zeit, die Dinge für sich selbst zu regeln, bekanntlich ist da ja jeder seines eigenen Glückes Schmied. Aber wenn ich dort Verantwortlicher wäre, dann hätten die jeweiligen Trainer und Spieler von mir nach solchen Auftritten jedenfalls eine Ansage bekommen, dass ihnen noch mindestens bis zum Vorbereitungsstart die Ohren geklungen hätten."

Dillingen erwischte trotz leichter Feldüberlegenheit einen denkbar schlechten Start in die Partie und lag bereits nach einer Viertelstunde mit 0:2 im Rückstand. Zunächst konnte SSV-Schlussmann Michael Wagner einen Flachschuss von Niklas Pichlmayr noch grandios an den Pfosten lenken, doch Marco Ritter staubte zum Führungstreffer für den SVDE ab (fünfte Spielminute). Mittelfeldmotor David Chlebisz schickte Ritter wenig später auf die Reise, der vor Wagner erneut cool blieb (15.). So wurde die Situation, auch angesichts der Zwischenstände von den anderen Plätzen, für die SSV kompliziert. Doch die Gäste zeigten absolut Charakter und drehten das Match, bei hochsommerlichen Temparaturen alles andere als ein leichtes Unterfangen, sondern ein Sieg der Mentalität und des Willens: "Mann des Tages" war dabei auf Dillinger Seite Adonis Isufi mit seinem zwölften Assisst und seinen Treffern zwölf und 13 in dieser Spielzeit: Zunächst setzte er seinen Spielertrainer Dominik Riedinger gekonnt in Szene, der aus kurzer Distanz verkürzen konnte (28.), dann sorgte er nach Assist von Alban Nuraj zum psychologischen wichtigen Zeitpunkt unmittelbar vor dem Pausenpfiff für den 2:2-Ausgleich (43.).