Dillingen atmet auf - Mertingen muss in die Kreisklasse

Drei äußert wichtige Zähler erkämpfte sich die SSV Dillingen in einer durchaus komplizierten Partie beim nunmehr als erster Absteiger feststehenden FC Mertingen, der dennoch Charakter bewies und sich zu keinem Zeitpunkt der intensiven Partie hängen ließ. Mit diesem Dreier, übrigens dem ersten Auswärtssieg in dieser Spielzeit, setzte die SSV nunmehr vier Zähler Vorsprung zwischen sich und den ersten Abstiegsrelegationsrang.
Die Kreisstädter waren in Durchgang eins zwar optisch feldüberlegen, aber außer zwei Aluminiumtreffern durch Spielertrainer Dominik Riedinger (17. Spielminute) und Adonis Isufi (30.) sprang gegen kompakt agierende Gastgeber, nichts heraus. Dies lag auch an einer gewissen Fahrigkeit beim Spiel des vor- und letzten Passes im insgesamt trotzdem geduldigen und seriösen SSV-Auftritt.
Da die fahrlässige Chancenverwertung der Gäste in der zweiten Halbzeit trotz weiterhin deutlicher Feldvorteile mit zunehmendem Spielverlauf immer noch eine kleine Steigerung erfuhr und Mertingen zudem durchaus den einen oder anderen Nadelstich im gegenerischen Strafraum setzte, schien das Pegel der Partie lange Zeit durchaus noch in alle Richtungen ausschlagen zu können. Doch in der 78. Minute war der Bann für Gäste endlich gebrochen, als Adonis Isufi eine Vorlage von Spielertrainer Alexander Kinder zum „Tor des Tages“ und verdienten 0:1-Endstand über die Linie bugsierte und Mertingen damit in die Kreisklasse schoss. Die Chancen für die SSV, das Ergebnis noch zu erhöhen waren im restlichen Spielverlauf ungleich größer als die Ausgleichsgelegenheiten der Heimelf.
Referee Erkan Oflaz (Türk GB Günzburg/Schiedsrichtergruppe Westschwaben) zeigte mit seinem Team in dem ausgesprochen fairen Match eine vorzügliche Leistung.