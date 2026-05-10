Dillingen atmet auf - Mertingen muss in die Kreisklasse von Christoph Nowak · Heute, 18:56 Uhr · 0 Leser

Half gegen Spielende kräftig mit, den wichtigen 1:0-Auswärtserfolg seines Teams beim nunmehr als Absteiger feststehenden FC Mertingen zu sichern: Dillingens eingewechselter Kasem Al Shabani – Foto: SSV Dillingen

Drei äußert wichtige Zähler erkämpfte sich die SSV Dillingen in einer durchaus komplizierten Partie beim nunmehr als erster Absteiger feststehenden FC Mertingen, der dennoch Charakter bewies und sich zu keinem Zeitpunkt der intensiven Partie hängen ließ. Mit diesem Dreier, übrigens dem ersten Auswärtssieg in dieser Spielzeit, setzte die SSV nunmehr vier Zähler Vorsprung zwischen sich und den ersten Abstiegsrelegationsrang. Die Kreisstädter waren in Durchgang eins zwar optisch feldüberlegen, aber außer zwei Aluminiumtreffern durch Spielertrainer Dominik Riedinger (17. Spielminute) und Adonis Isufi (30.) sprang gegen kompakt agierende Gastgeber, nichts heraus. Dies lag auch an einer gewissen Fahrigkeit beim Spiel des vor- und letzten Passes im insgesamt trotzdem geduldigen und seriösen SSV-Auftritt.