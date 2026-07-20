Dillenburger Fußball-Kreispokal: So geht es los

Sinn. Im Sportheim des BC Sinn wurden die ersten beiden Runden des diesjährigen Krombacher Kußball-Kreispokals ausgelost. Der Einladung von Pokalspielleiterin Rosa Huwa folgten Vertreter von 30 Vereinen, sechs Vereine fehlten entschuldigt. Als Gastgeber begrüßte Andreas Richter die Clubdelegierten sowie die Mitglieder des Kreisfußballausschusses Dillenburg.
In diesem Jahr wurde der komplette Turnierbaum ausgelost und zudem die Spieltermine bis zum Finale am 5. Mai 2027 in Herbornseelbach festgezurrt.
Daniel Veit von der Krombacher Brauerei zog die Paarungen der Begradigungsrunde mit vier Partien (auszutragen bis zum 19. August) sowie der 2. Runde (auszutragen bis zum 23. September).
Das Achtelfinale soll bis zum 28. Oktober ausgetragen werden. Bis zum 10. März 2027 sollen die Viertelfinalespiele absolviert sein. Die beiden Halbfinalspiele sind für den 31. März und 7. April 2027 angesetzt, ehe am 5. Mai 2027 in Herbornseelbach das Finale steigt.
Auch die Begegnungen des Achtelfinals und aller weiteren Runden stehen bereits fest. Die Vereine wissen somit frühzeitig, auf welche Gegner sie bei einem Weiterkommen treffen könnten.
Daniel Veit bewies als „Losfee“ ein glückliches Händchen. So kommt es in Runde zwei beispielsweise zum Derby zwischen der SG Hammerweiher und der SG Dietzhölztal. Und: Der FC Weidelbach darf sich auf ein Heimspiel gegen den Vorjahressieger und Verbandsligisten SSC Burg freuen.
1. Runde (bis 19. August): FC Merkenbach - SSV Türkgücü Dillenburg, SSG Breitscheid - SG Roth/Simmersbach, SV Uckersdorf - SV Herborn, SG Sinn/Hörbach - SSV Langenaubach.
2. Runde (bis 23. September): SSV Donsbach - SSV Frohnhausen, SSV Dillenburg - SG Mittenaar, SG Niederroßbach/Wissenbach - SV Eisemroth, TSV Eibach - SG Allendorf/Flammersbach, SG Aartal - SSV Sechshelden, SG Hammerweiher - SG Dietzhölztal, SG Hirzenhain/Nanzenbach - SG Seelbach/Scheld, Sieger Spiel 2 (Breitscheid oder RoSi) - SSV Medenbach, SG Tringenstein/Oberndorf - TuS Driedorf, FC Erdbach - VfL Fellerdilln, SSV Haigerseelbach - SV Oberscheld, Sieger Spiel 1 (Donsbach oder Frohnhausen) - SG Eschenburg, FSV Manderbach - TuSpo Beilstein, FC Weidelbach - SSC Burg, SG Ambach - SG Obere Dill, Sieger Spiel 3 (Uckersdorf oder Herborn) - Sieger Spiel 4 (Sinn/Hörbach oder Langenaubach).