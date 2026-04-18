Dilkrath setzt auf Dilkrath-Identität Bezirksliga: Fortuna Dilkrath hat drei neue Zugänge für die neue Saison präsentiert. Allesamt haben sie eine Dilkrather Vergangenheit. Wie der Verein die Ex-Spieler zur Rückkehr bewegen konnte. von Arnd Janssen · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Dilkrath freut sich über eine dreifache Rückkehr – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

Bei DJK Fortuna Dilkrath setzt man für die kommende Bezirksliga-Saison auf bekannte Gesichter – und auf eine besondere Geschichte: Mit Janis Ungerer kehrt ein Eigengewächs nach Dilkrath zurück. Und der bringt seinen Vater Jörg Ungerer mit, der erneut Teil des Trainerteams wird.

Dilkrath freut sich über eine doppelte Rückkehr Janis Ungerer ist trotz seiner erst 27 Jahre bereits sehr erfahren. Der Defensivspieler absolvierte über 200 Pflichtspiele im Seniorenbereich und ist aktuell für den TSV Kaldenkirchen in der Kreisliga A aktiv. Zuvor spielte er unter anderem in Boisheim und entwickelte sich dort zu einem verlässlichen Akteur in der Defensive. Seine fußballerische Heimat liegt jedoch in Dilkrath. Hier durchlief Ungerer große Teile seiner Jugend und sammelte auch im Seniorenbereich bereits zahlreiche Einsätze in der Bezirksliga. Die Rückkehr ist daher nicht nur eine sportliche Verstärkung, sondern auch ein klares Bekenntnis zur Vereinsidentität.

Parallel dazu kehrt mit Jörg Ungerer eine prägende Persönlichkeit an die Seitenlinie zurück. Der 55-Jährige übernimmt erneut die Rolle des Torwarttrainers und bringt langjährige Erfahrung mit. Über mehrere Jahre hinweg arbeitete er bereits bei der DJK und war Teil jener erfolgreichen Phase, die im Aufstieg in die Landesliga mündete – ein Meilenstein der jüngeren Vereinsgeschichte. Zuletzt war Jörg Ungerer als Co-Trainer beim TSV Kaldenkirchen tätig, nachdem er zuvor auch in Boisheim eingebunden war. Nun folgt die Rückkehr an eine vertraute Wirkungsstätte. Sportlicher Leiter Mike Küppenbender zeigt sich entsprechend zufrieden mit der Doppelrückkehr: „Wir freuen uns sehr, dass wir beide zurück nach Dilkrath holen konnten. Sie kennen den Verein und das Umfeld bestens. Janis ist hier groß geworden und hat bereits mit einigen Spielern in der Jugend zusammengespielt. Umso schöner ist es, solche Spieler wieder für uns gewinnen zu können.“