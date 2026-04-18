Dilkrath setzt auf Dilkrath-Identität

Bei DJK Fortuna Dilkrath setzt man für die kommende Bezirksliga-Saison auf bekannte Gesichter – und auf eine besondere Geschichte: Mit Janis Ungerer kehrt ein Eigengewächs nach Dilkrath zurück. Und der bringt seinen Vater Jörg Ungerer mit, der erneut Teil des Trainerteams wird.
Janis Ungerer ist trotz seiner erst 27 Jahre bereits sehr erfahren. Der Defensivspieler absolvierte über 200 Pflichtspiele im Seniorenbereich und ist aktuell für den TSV Kaldenkirchen in der Kreisliga A aktiv. Zuvor spielte er unter anderem in Boisheim und entwickelte sich dort zu einem verlässlichen Akteur in der Defensive.
Seine fußballerische Heimat liegt jedoch in Dilkrath. Hier durchlief Ungerer große Teile seiner Jugend und sammelte auch im Seniorenbereich bereits zahlreiche Einsätze in der Bezirksliga. Die Rückkehr ist daher nicht nur eine sportliche Verstärkung, sondern auch ein klares Bekenntnis zur Vereinsidentität.
Parallel dazu kehrt mit Jörg Ungerer eine prägende Persönlichkeit an die Seitenlinie zurück. Der 55-Jährige übernimmt erneut die Rolle des Torwarttrainers und bringt langjährige Erfahrung mit. Über mehrere Jahre hinweg arbeitete er bereits bei der DJK und war Teil jener erfolgreichen Phase, die im Aufstieg in die Landesliga mündete – ein Meilenstein der jüngeren Vereinsgeschichte. Zuletzt war Jörg Ungerer als Co-Trainer beim TSV Kaldenkirchen tätig, nachdem er zuvor auch in Boisheim eingebunden war. Nun folgt die Rückkehr an eine vertraute Wirkungsstätte.
Sportlicher Leiter Mike Küppenbender zeigt sich entsprechend zufrieden mit der Doppelrückkehr: „Wir freuen uns sehr, dass wir beide zurück nach Dilkrath holen konnten. Sie kennen den Verein und das Umfeld bestens. Janis ist hier groß geworden und hat bereits mit einigen Spielern in der Jugend zusammengespielt. Umso schöner ist es, solche Spieler wieder für uns gewinnen zu können.“
Es gibt außerdem noch einen weiteren Neuzugang mit Dilkrath-DNA: Hendrik Schmitz (27 Jahre) wechselt im Sommer von der zweiten Mannschaft des SC Union Nettetal II zurück zur Fortuna. Schmitz spielte bereits mehrere Jahre für die DJK und war in dieser Zeit ein fester Bestandteil der Mannschaft. Er gehörte zur Aufstiegsmannschaft in die Landesliga und brachte sich auch in der darauffolgenden Spielzeit ein, in der Dilkrath die Klasse hielt.
Beim Verein ist die Freude über die Rückkehr entsprechend groß. „Hendrik hat bereits von 2019 bis 2024 bei uns gespielt und kennt sowohl das Umfeld als auch den Verein in- und auswendig“, sagt Küppenbender. Er sieht in Schmitz eine klare Verstärkung für das Team: „Mit ‚Harry‘ bekommen wir einen zweikampfstarken und spielerisch sehr guten Spieler zurück, der unserer Mannschaft definitiv weiterhelfen wird. Wir freuen uns sehr, dass er sich für eine Rückkehr nach Dilkrath entschieden hat.“
Auch der Spieler selbst blickt mit Vorfreude auf sein Comeback: „Ich hatte damals eine sehr schöne und erfolgreiche Zeit in Dilkrath, weshalb der Kontakt auch nie ganz abgerissen ist“, erklärt Schmitz. „In den letzten Wochen gab es sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen, die mich letztlich überzeugt haben zurückzukehren.“ Bis dahin will er Nettetal II zum Klassenerhalt verhelfen: „Ich freue mich darauf, ab Sommer wieder im bekannten Umfeld aufzulaufen. Bis dahin liegt mein voller Fokus aber zu 100 Prozent auf Union Nettetal.“