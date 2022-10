Dilkrath scheitert im Achtelfinale des Kreispokals SSV Grefrath kann das Bezirksliga-Top-Team aus Dilkrath auswärts schlagen.

Nach acht Siegen in Serie in der Bezirksliga hat es Fortuna Dilkrath nun im Kreispokal erwischt. Am Mittwochabend setzte es im Achtelfinale eine 1:3-Niederlage gegen den SSV Grefrath.

Nachdem die Grefrather durch Gerrit Lenssen mit 1:0 in die Halbzeitpause gegangen waren, konnte in der 53. Minute Marvin Holthausen per direkt verwandelten Freistoß zum zwischenzeitlichen 1:1 ausgleichen. David Pries und Soner Köser fügten mit ihren Toren dann allerdings den Dilkrathern die Pokalniederlage zu.

Eine Runde weiter ist dagegen TuRa Brüggen, das sich im Heimspiel gegen den klassentieferen TSV Kaldenkirchen deutlich mit 7:1 durchsetzen. Nachdem der A-Ligist nach einer knappen Viertelstunde durch Nils Heines mit 1:0 in Führung gegangen war, sorgten noch vor der Pause Sandro Meyer, Nils Bonsels (2) und Joel Wegener für eine sichere 4:1-Führung der Brüggener. Nach dem Seitenwechsel bauten Meyer, Bonsels und Wegener das Ergebnis weiter aus.

Spannung in Waldniel

Ins Elfmeterschießen musste Bezirksligist SC Waldniel gegen A-Ligist FC Hellas Krefeld – setzte sich dort allerdings mit 6:4 durch. In der regulären Spielzeit hatte Robin Hürckmanns die Waldnieler in der 7. Minute mit 1:0 in Führung gebracht. Anschließend drehten die Gäste die Partie und gingen mit 2:1 in Front, ehe ein Eigentor in der Nachspielzeit die Waldnieler in die Verlängerung rettete. Dort blieben Treffer allerdings aus, sodass der Sieger im Elfmeterschießen ermittelt werden musste. Waldniels Christos Tsopanides sah nach wiederholten Foulspiel in der Verlängerung zudem Gelb-Rot. Am kommenden Dienstag spielt der SC Niederkrüchten beim VfL Tönisberg um den Einzug ins Viertelfinale.