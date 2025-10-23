 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Der SC Schiefbahn wird zum Partycrasher.
Der SC Schiefbahn wird zum Partycrasher.

Dilkrath mit Pokal-Debakel, Brüggen fliegt raus, Nettetal muss zittern

Kreispokal Kempen-Krefeld: Die Schlaglichter zu den Spielen am Mittwoch: Fortuna Dilkrath fliegt gegen einen A-Ligisten haushoch, auch TuRa Brüggen zieht den Kürzeren. Probleme hat auch der SC Union Nettetal, doch der Top-Favorit gewinnt in seinem Derby knapp. Germania Grefrath kommt in der Verlängerung weiter.

Der Mittwochabend war ein spannender im Kreispokal Kempen-Krefeld, denn mindestens eine faustdicke Überraschung hat es mit dem Kantersieg des SC Schiefbahn über Fortuna Dilkrath gegeben. Während Union Nettetal nur knapp weitergekommen ist, scheiterte TuRa Brüggen am Ligarivalen OSV Meerbusch. In der Verlängerung setzte sich SSV Grefrath bei Hellas Krefeld durch.

Grefrath siegt in der Verlängerung bei Hellas Krefeld

Gestern, 19:30 Uhr
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
2
n.V.
4
Abpfiff
Im Duell zwischen FC Hellas Krefeld und SSV Grefrath 1910/24 entwickelte sich ein intensives Pokalspiel, das die Gäste mit 4:2 nach Verlängerung für sich entschieden. Lukas Hanssen brachte Grefrath früh mit einer Direktabnahme in Führung (7.), doch Bonko Smoljanovic glich nur vier Minuten später per Kopf aus. Nach einem ausgeglichenen Spiel erzielte Gerrit Lenssen in der 67. Minute per Freistoß das 2:1. Kurz vor Schluss traf Dimitrios Triantafyllidis zum 2:2 (87.), ehe in der Verlängerung Christopher Claeren (107.) und erneut Lenssen (113.) die Entscheidung herbeiführten. Trotz aller Bemühungen der Krefelder setzte sich Grefrath am Ende durch, die Überraschung blieb nach Verlängerung aus.

Union Nettetal gewinnt Derby knapp

Gestern, 19:30 Uhr
TIV Nettetal
TIV NettetalTIV Nettetal
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
1
2
Abpfiff
Im Stadtduell zwischen TIV Nettetal und SC Union Nettetal setzte sich der Favorit nur knapp mit 2:1 durch. Leon Chuontu Tumbarinu traf kurz vor der Pause (45.) und direkt nach dem Seitenwechsel erneut (47.) für den Oberligisten. Zwar verkürzte Jeremy Wilmsmeyer in der 77. Minute für den Gastgeber, doch der Ausgleich blieb aus. Damit kommt der Oberliga-Absteiger denkbar knapp im Derby weiter, bleibt aber ein großer Anwärter auf den Titel.

Meerbusch gewinnt Bezirksliga-Duell gegen Brüggen

Gestern, 19:30 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
3
2
Abpfiff

Im Kreispokalspiel zwischen OSV Meerbusch und TuRa Brüggen konnten die Gastgeber einen spannenden 3:2-Sieg erringen. Die Partie begann mit einigen verpassten Chancen auf beiden Seiten, wobei der OSV in der 45. Minute durch einen Kopfball von Ioannis Alexiou nach einer Ecke von Jonas Kunft in Führung ging. Kurz nach der Halbzeit erhöhte Jonas Kunft auf 2:0, nachdem Kennet Kaminski ihm den Ball mustergültig auflegte. Ben Israil sorgte in der 55. Minute für das 3:0, indem er einen Abpraller clever verwertete. TuRa Brüggen gab jedoch nicht auf und verkürzte durch Kacper Ciupa in der 82. Minute. In der Nachspielzeit traf Ciupa erneut, was für Nervenkitzel sorgte, aber der OSV brachte den knappen Vorsprung über die Zeit und sicherte sich den Einzug in die nächste Runde.

Schiefbahn überrollt Fortuna Dilkrath

Gestern, 19:30 Uhr
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
5
0
Der SC Schiefbahn setzte sich mit einem beeindruckenden 5:0-Sieg gegen DJK Fortuna Dilkrath durch. Die Partie begann rasant, wobei Schiefbahn bereits in der ersten Minute eine große Chance durch Lucas Tanzhaus vergab, der allein auf den Keeper zulief. Nach weiteren Gelegenheiten für beide Teams erzielte Jens Seyferth in der 15. Minute das erste Tor, als er nach einem Pass von Tanzhaus flach ins linke Eck traf. Brian Drubel erhöhte nur sechs Minuten später mit einem cleveren Dribbling und einem präzisen Abschluss auf 2:0. Ersin Deniz sorgte mit einem Freistoßtor in der 45. Minute für den 3:0-Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel setzte Christoph Lankes in der 54. Minute per Kopfball nach einem Freistoß auf 4:0 und Seyferth krönte seine Leistung in der 71. Minute mit dem 5:0. Ein Nachtreten brachte Dilkraths Tacettin Muslubas die rote Karte. Schiefbahn spielte stark und ließ den Gästen keine Chance – Dilkrath fliegt als Landesliga-Absteiger hochkant gegen den A-Ligisten aus dem Wettbewerb.

André NückelAutor