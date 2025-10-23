Der SC Schiefbahn wird zum Partycrasher. – Foto: Michael Zöllner

Dilkrath mit Pokal-Debakel, Brüggen fliegt raus, Nettetal muss zittern Kreispokal Kempen-Krefeld: Die Schlaglichter zu den Spielen am Mittwoch: Fortuna Dilkrath fliegt gegen einen A-Ligisten haushoch, auch TuRa Brüggen zieht den Kürzeren. Probleme hat auch der SC Union Nettetal, doch der Top-Favorit gewinnt in seinem Derby knapp. Germania Grefrath kommt in der Verlängerung weiter. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 Kreisliga A KE/KRE Kreisliga B1 KEM/KRE Kreisliga B2 KEM/KRE Kreisliga B3 KEM/KRE + 12 weitere

Der Mittwochabend war ein spannender im Kreispokal Kempen-Krefeld, denn mindestens eine faustdicke Überraschung hat es mit dem Kantersieg des SC Schiefbahn über Fortuna Dilkrath gegeben. Während Union Nettetal nur knapp weitergekommen ist, scheiterte TuRa Brüggen am Ligarivalen OSV Meerbusch. In der Verlängerung setzte sich SSV Grefrath bei Hellas Krefeld durch. >>> FuPa Kempen-Krefeld auf WhatsApp >>> So liefen alle Spiele der 2. Pokalrunde in Kempen-Krefeld

Grefrath siegt in der Verlängerung bei Hellas Krefeld

Im Duell zwischen FC Hellas Krefeld und SSV Grefrath 1910/24 entwickelte sich ein intensives Pokalspiel, das die Gäste mit 4:2 nach Verlängerung für sich entschieden. Lukas Hanssen brachte Grefrath früh mit einer Direktabnahme in Führung (7.), doch Bonko Smoljanovic glich nur vier Minuten später per Kopf aus. Nach einem ausgeglichenen Spiel erzielte Gerrit Lenssen in der 67. Minute per Freistoß das 2:1. Kurz vor Schluss traf Dimitrios Triantafyllidis zum 2:2 (87.), ehe in der Verlängerung Christopher Claeren (107.) und erneut Lenssen (113.) die Entscheidung herbeiführten. Trotz aller Bemühungen der Krefelder setzte sich Grefrath am Ende durch, die Überraschung blieb nach Verlängerung aus.

Union Nettetal gewinnt Derby knapp

Im Stadtduell zwischen TIV Nettetal und SC Union Nettetal setzte sich der Favorit nur knapp mit 2:1 durch. Leon Chuontu Tumbarinu traf kurz vor der Pause (45.) und direkt nach dem Seitenwechsel erneut (47.) für den Oberligisten. Zwar verkürzte Jeremy Wilmsmeyer in der 77. Minute für den Gastgeber, doch der Ausgleich blieb aus. Damit kommt der Oberliga-Absteiger denkbar knapp im Derby weiter, bleibt aber ein großer Anwärter auf den Titel.

Meerbusch gewinnt Bezirksliga-Duell gegen Brüggen

Im Kreispokalspiel zwischen OSV Meerbusch und TuRa Brüggen konnten die Gastgeber einen spannenden 3:2-Sieg erringen. Die Partie begann mit einigen verpassten Chancen auf beiden Seiten, wobei der OSV in der 45. Minute durch einen Kopfball von Ioannis Alexiou nach einer Ecke von Jonas Kunft in Führung ging. Kurz nach der Halbzeit erhöhte Jonas Kunft auf 2:0, nachdem Kennet Kaminski ihm den Ball mustergültig auflegte. Ben Israil sorgte in der 55. Minute für das 3:0, indem er einen Abpraller clever verwertete. TuRa Brüggen gab jedoch nicht auf und verkürzte durch Kacper Ciupa in der 82. Minute. In der Nachspielzeit traf Ciupa erneut, was für Nervenkitzel sorgte, aber der OSV brachte den knappen Vorsprung über die Zeit und sicherte sich den Einzug in die nächste Runde. Schiefbahn überrollt Fortuna Dilkrath