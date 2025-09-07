Dilkrath ist Tabellenführer, Lürrip und Viersen bleiben punktlos

Der 4. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3! Die SpVg Odenkirchen verliert die Tabellenführung an Fortuna Dilkrath. Der SV Lürrip und der 1. FC Viersen müssen weiter auf Punkte warten.
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
Der OSV Meerbusch holte spät ein 2:2 gegen die SpVg Odenkirchen. Die Gäste führten durch Robin Wolf, der doppelt traf (36., 48./FE). In der Schlussphase kam Meerbusch zurück: Lars Stieger verkürzte (77.), ehe Marcel Schmelzer in der Nachspielzeit (90.+1) den Ausgleich erzielte. 197 Zuschauer sahen eine packendes Topspiel, dessen Ausgang Odenkirchen die Tabellenführung kostet.
OSV Meerbusch – SpVg Odenkirchen 2:2
OSV Meerbusch: Lars Kruse, Luca Finn Pohlmann, Luis Mick Heich (89. Noah Papenfuss), Marvin Höffges (83. Erijon Syla), Angelo Recker, Andrea Spada (53. Philip Schmelzer), Jonas Kunft, Jerome Vekens (53. Marcel Schmelzer), Junior Rainer Dos Santos Steuer (73. Ben Israil), Marc Rommel, Lars Stieger - Trainer: Dominik Voigt
SpVg Odenkirchen: Liam Hermanns, Marcel Schulz, Ayman Kaibouss, Sven Moseler, Robin Wolf, Philipp Bäger (56. Semir Purisevic), Pascal Moseler, Metin Türkay, Vincent Schleifer (53. Konstantine Jamarishvili), Andrej Ferderer (85. Tobias Krämer), Evgenij Pogorelov (78. Anton Höpfner) - Trainer: Simon Sommer
Schiedsrichter: Jan Grothe - Zuschauer: 197
Tore: 0:1 Robin Wolf (36.), 0:2 Robin Wolf (48. Foulelfmeter), 1:2 Lars Stieger (77.), 2:2 Marcel Schmelzer (90.+1)
TuRa Brüggen – 1. FC Mönchengladbach 4:0
TuRa Brüggen: Steven Salentin, Dennis Coenen, Simon Hübner, Jan Grylak (78. Oliver Kai Tophoven), Kacper Ciupa, Erik Pöhler (67. Justin Samuel Pahl), Andre-Cedric Onguene (57. Christos Tsopanides), Robin Hürckmans, Florian Storms (83. Justin Kuhlen), Nils Bonsels, Mehmet Akkus (75. Luca Drießen) - Trainer: Markus Müller
1. FC Mönchengladbach: Fabian Hermann, Batuhan Türkyilmaz, Deniz Can Salk (86. Robert Begani), Timo Weber, Taylan Özdemir (63. Altan Oktay Akkas), Marko Ilic, Andrij Gordiyevskyy, Abel Calenus, Jovanche Angelovski (40. Adam Mesrour), Johovahni Massamba, Brandon Mafimbu Mazanga - Trainer: Florian Wittkopf
Schiedsrichter: Ramez Manassra (Moers ) - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Mehmet Akkus (35.), 2:0 Nils Bonsels (44.), 3:0 Nils Bonsels (58.), 4:0 Kacper Ciupa (86.)
DJK Fortuna Dilkrath – VfL Tönisberg 2:0
DJK Fortuna Dilkrath: Simon Joereßen, Louis Claser, Mats Zechlin, Torben Esser, Dennis Parzych, Simon Viethen, Moritz Andreas Grafen, Ole Zechlin, Tacettin Muslubas, Ceyhun Doganer (88. Danny Thönes), Moritz Münten (54. Jannick Gries) - Trainer: Björn Feldberg
VfL Tönisberg: Robin Bertok, Jan-Niklas Esser, Luke Heidrich, Tobias Kokol, Alex Andreas Schmidt (77. Lukas Koprek), Akin Erorhan, Alexander Siepmann (66. Ronaldo Onuzi), Tim Couball (87. Leonard Koeters), Brian Dollen, Cihan Mustafa Rüzgar, Björn Andreas Koths - Trainer: David Machnik - Trainer: Justin Müller
Schiedsrichter: Ömer Celik (Mönchengladbach) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Simon Viethen (63.), 2:0 Dennis Parzych (86.)
Dramatisches Finale in Wickrath: Der TuS Wickrath führte durch Niklas Clemens (51.) und Blessing Agyapong (62.) bereits 2:0. Doch der 1. FC Viersen schlug spät zurück: Rabbi Tony Da Silva (75.) und Ivan Jajetic (90.+3) glichen aus. In der sechsten Minute der Nachspielzeit brachte Ruben Bruß die Gastgeber mit dem 3:2 doch noch zum Sieg. Viersen verpasste so den ersten Zähler, während Wickrath oben dranbleibt.
TuS Wickrath – 1. FC Viersen 3:2
TuS Wickrath: Juel Maurice Lescher, Tom Baulig, Jan Meuser (58. Jermaine Isaiah Zerai), Romel Seena Anyomi, Luis Erkelentz, Niklas Clemens (79. Marius Over), Moritz Lambertz (65. Emanuel Dacosta Boloko), Ruben Bruß, Quinton Washington, Blessing Agyapong (73. Niek Gabriel Mäder), Phil Engels (70. Sem Mabela Samba) - Trainer: Gianluca Nurra
1. FC Viersen: Dominik Weigl, Maximilian Andre Wichelhaus (71. Alexander Schneider), Isaac Bortsie, Adnan Aoudou, Mahmut Dost, Khalid Omeirat, Sandro Santos Ferreira, Rabbi Tony Da Silva (88. Nanouk Dünnwald), Noah Benjamin Thimm, Marvin Stefan Struckmann, Nourlaye Bance (71. Ivan Jajetic) - Trainer: Graziano Ruggeri
Schiedsrichter: Mustafa Bostanci (Krefeld) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Niklas Clemens (51.), 2:0 Blessing Agyapong (62.), 2:1 Rabbi Tony Da Silva (75.), 2:2 Ivan Jajetic (90.+3), 3:2 Ruben Bruß (90.+6)
Sportfreunde Neuwerk – SSV Grefrath 1910/24 6:1
Sportfreunde Neuwerk: Paul Metzen, Özgür Sezgin, Tristan Yannick Benten (79. Samuel Naumann), Sven Bjarne Witt, Leon Troschka, Malte Krüger (79. Tom Jonas Jakobs), Lasse Buschmann, Leon Jansen, Marwan El Khoulati Haroun (71. Marius Meffert), Emmanuel Adu (71. Berkan Dursun), Dominik Klouth (64. Christian Schultz) - Trainer: Erdogan Karaca
SSV Grefrath 1910/24: Robin Krahnen, Christopher Claeren (72. Sven Keller), Christofer Feyen, Timo Claßen, Gerrit Lenssen, Fynn Glutting, Moritz Leutgeb (72. Jannik Tophofen), Tim Weiner (82. Meshach Djabare), Mika Jütten (76. Jan Lauterbach), Lukas Hanssen, Vensan Klicic - Trainer: Alexander Thamm
Schiedsrichter: Oktay Sarier (Dormagen) - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Fynn Glutting (1.), 1:1 Dominik Klouth (14.), 2:1 Lasse Buschmann (39.), 3:1 Dominik Klouth (47.), 4:1 Emmanuel Adu (69.), 5:1 Leon Troschka (84.), 6:1 Christian Schultz (90.+2 Foulelfmeter)
TSV Krefeld-Bockum – SC Union Nettetal II 3:1
TSV Krefeld-Bockum: Luca Jannik Sitterz, Jan-Christopher Hauke, Janik Ott, Patrick Pasthy, Sébastien Linares, Lukas Gwosdz, Sam Ghebreamlak Seghid (79. Robin Müller), Hun Brandon Danh Do (86. Wale Afees Arogundade), Abdul Hassan Barrie, Christian Tönnißen (87. Malte Latosinszky), Mert Cemal Celik - Trainer: Tino Reucher
SC Union Nettetal II: Luca Stenzel, Luca Adrians, Niklas Beenen, Jasper van Dijk, Mohamad Alhamwi, Tom Genzen, Archil Ismail, Hendrik Schmitz, Sean Herrmann, Dustin Herrmann, Keltone Silva - Trainer: Marco Stenzel
Schiedsrichter: Agejan Kreft
Tore: 1:0 Christian Tönnißen (47.), 1:1 (55.), 2:1 Janik Ott (77.), 3:1 Robin Müller (90.+4)
CSV Marathon Krefeld – Türkiyemspor Mönchengladbach 0:3
CSV Marathon Krefeld: Erik Gitner, Marcel Lüft (17. Fritz Fiedler) (63. Arda Nacioglu), Lars Wellmans, Burak Akarca, Almir Arapovic, Emre Özkaya, Semih Cakir (63. Marco Grünert), Murat Aslan, Dario Krezic, Ilay Baris, Dennis Lerche - Trainer: Onur Özkaya
Türkiyemspor Mönchengladbach: Arda Akkas, Muhammed Kaplan, Benjamin Hilgers (85. Ali Efe Barbaros), Ousman Nyaw Dudzus, Akin Uslucan, Ehsan Amani, Thomas Tümmers, Abdülhakim Yildirim, Osama Abdeslami (63. Ilias Kayhani), Semih Simsek (59. Nathan Dibazingila) (81. Arda Can Yilmaz), Williams Amanor - Trainer: Cafer Kapkara - Trainer: Ufuk Isik
Schiedsrichter: Ufuk Oruzbeyi - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Thomas Tümmers (75.), 0:2 Nathan Dibazingila (82.), 0:3 Ilias Kayhani (90.+8)
VfR Krefeld-Fischeln – Thomasstadt Kempen 5:0
VfR Krefeld-Fischeln: Leon Buschen, Florian Leisten, Marc Jean Lacroix, Hendrik Rouland, Leonidas Theodoros Altstaedten, Jannick Geraets, Andoni Sanchez Valverde Erice, Carlo Honoré Heinrich, Niklas Geraets, Ndrin Maloku, Aljusan Jasarov - Trainer: Jakob Scheller
Thomasstadt Kempen: Niclas Roosen, Patrick Beenen (46. Marius Elfering), Tom Kunze (67. Till Konietz), Leon Justin Maas (82. Jan Keens), Ayyoub Hachlouf, Pascal Ulbricht, Pascal Gubala, Dustin Meyer (67. Paul Schäfer), Denis Gaas, Simon Elfering (67. Lucas Matteo Klaaßen), Alya Keita - Trainer: Andre Meier
Schiedsrichter: Robin Schuffelen (Viersen)
Tore: 1:0 Carlo Honoré Heinrich (3.), 2:0 Niklas Geraets (8.), 3:0 Aljusan Jasarov (15.), 4:0 Carlo Honoré Heinrich (77.), 5:0 Safer Erdogan (90.)
SC St. Tönis 1911/20 II – SV Lürrip 7:4
SC St. Tönis 1911/20 II: Gian-Luca Mariano, Tom Berner, Leonard Stiels, Niklas Hannappel (48. Marcel Goretzki), Philipp Horster (84. Abdul Suwareh), Fabio Mariano (64. Connor Michaelis), Luke Hamers, Ben Cedric Horst (46. Ibraim Ilazi), Lucas Noczenski, Philipp Kösters (61. Dieumerci Kyanga), Nick Armbrüster - Trainer: Cedric Jentzsch - Trainer: Berti Mapeka - Trainer: Florian Verhaag
SV Lürrip: Tim Bekkers, Marwin Tim Bachmann (72. Issa Amin), Elias Bellahsen, Silvio Cancian, Aslan Yusuf Ergül, Vadim Shkolnik, Joel Mabela Samba (46. Mehmet-Kaan Ilgörmez), Joyeux Badiata, Michael Bohnen, Saher Kalaf, Harith Jargavani - Trainer: Dario Cancian
Schiedsrichter: Marcel Fenger - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Lucas Noczenski (5.), 2:0 Philipp Horster (12.), 3:0 Lucas Noczenski (14.), 3:1 Michael Bohnen (57.), 3:2 Harith Jargavani (58.), 4:2 Ibraim Ilazi (70.), 4:3 Harith Jargavani (74.), 5:3 Luke Hamers (77. Foulelfmeter), 6:3 Dieumerci Kyanga (81.), 7:3 Philipp Horster (82.), 7:4 Harith Jargavani (90.+4 Foulelfmeter)
5. Spieltag
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV Lürrip - TuRa Brüggen
Sa., 13.09.25 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - TuS Wickrath
Sa., 13.09.25 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - TSV Krefeld-Bockum
So., 14.09.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - 1. FC Viersen
So., 14.09.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - DJK Fortuna Dilkrath
So., 14.09.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - OSV Meerbusch
So., 14.09.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - Sportfreunde Neuwerk
So., 14.09.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 14.09.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - CSV Marathon Krefeld
6. Spieltag
Sa., 20.09.25 18:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SC Union Nettetal II
Sa., 20.09.25 18:00 Uhr 1. FC Viersen - 1. FC Mönchengladbach
Sa., 20.09.25 18:30 Uhr TuS Wickrath - SV Lürrip
So., 21.09.25 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SSV Grefrath 1910/24
So., 21.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SpVg Odenkirchen
So., 21.09.25 15:00 Uhr OSV Meerbusch - VfR Krefeld-Fischeln
So., 21.09.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - Thomasstadt Kempen
So., 21.09.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 21.09.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - VfL Tönisberg