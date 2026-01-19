Dilkrath bindet seine sportlichen Führungspersonen

Bei Fortuna Dilkrath sind die personellen Weichen für die Zukunft gestellt. Trainer Björn Feldberg, Torwarttrainer Gijs Haenen, Betreuerin Heike Schroers sowie der Sportliche Leiter Mike Küppenbender haben ihre Zusammenarbeit mit dem Verein verlängert. In der Bezirksliga belegt die Fortuna derzeit mit 21 Punkten den elften Tabellenplatz.
Für Cheftrainer Björn Feldberg war die Entscheidung schnell getroffen. „Ja, ich denke, es war eine relativ schnelle Entscheidung“, sagt Feldberg. Ausschlaggebend sei vor allem der enge Austausch mit dem Sportlichen Leiter gewesen. „Küppi ist mein erster Ansprechpartner in allen sportlichen Belangen. Wir sind ohnehin täglich im Austausch, deshalb war das für mich nur eine Formsache“, sagt Feldberg.
Grundsätzlich würden Themen rund um die Mannschaft direkt und unkompliziert geklärt. „Wenn es Dinge gibt, die die Mannschaft betreffen, versuchen wir das immer schnell auf kurzem Dienstweg zu regeln. Außerdem reflektieren wir unsere Arbeit jede Woche gemeinsam. Deshalb gab es keinen Grund, sich lange zusammenzusetzen – es war relativ schnell klar“, so der Trainer.
Feldberg betonte zudem seine Verbundenheit mit dem Verein und dem Umfeld. „Ich fühle mich im gesamten Umfeld sehr wohl, nicht nur was die Mannschaft angeht. Es gibt einen engen Kreis rund um das Team, der bei vielen Spielen dabei ist, auch auswärts“, sagte er. Auch das Verhältnis zu den Spielern stimme. „Mit den Jungs habe ich einen guten Draht. Sportlich wären ein paar Punkte mehr natürlich schön, aber zwischenmenschlich und in der täglichen Arbeit passt im Moment sehr viel.“
Auch Sportlicher Leiter Mike Küppenbender, der seit 2021 im Amt ist, entschied sich trotz einer Anfrage eines anderen Vereins für einen Verbleib in Dilkrath. „Ich bin jetzt seit 2021 in dieser Position tätig und habe schöne, aber auch sehr intensive Zeiten erlebt. Wir hatten Aufstiege, Jahre in der Landesliga und auch einen Abstieg – also klare Höhen und Tiefen“, sagte Küppenbender.