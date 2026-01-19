Dilkrath bindet seine sportlichen Führungspersonen

Feldberg betonte zudem seine Verbundenheit mit dem Verein und dem Umfeld. „Ich fühle mich im gesamten Umfeld sehr wohl, nicht nur was die Mannschaft angeht. Es gibt einen engen Kreis rund um das Team, der bei vielen Spielen dabei ist, auch auswärts“, sagte er. Auch das Verhältnis zu den Spielern stimme. „Mit den Jungs habe ich einen guten Draht. Sportlich wären ein paar Punkte mehr natürlich schön, aber zwischenmenschlich und in der täglichen Arbeit passt im Moment sehr viel.“