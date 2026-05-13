Diks Freistoß schießt Allmersbach an die Spitze, Dotternhausen mit 9:0

– Foto: Jens Körner

In den Nachholspielen der Bezirksligen in Württemberg liegt über beiden Wettbewerben ein besonderer Zug. In der Bezirksliga Rems/Murr/Hall ging es am heutigen Mittwoch mit einem Spiel an der Spitze weiter, in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern sorgte Dotternhausen für einen klaren Sieg.

Für VfL Mainhardt war es ein schmerzhaftes Remis. Trotz eines stabilen Auftritts, nahm die SG Oppenweiler/Strümpfelbach einen Zähler im Nachholspiel mit. Durch das Remis übernehmen die Gäste den dritten Rang. Kurz vor der Pause sorgte Fabian Wohlschläger für die Führung der Hausherren. Eine Viertelstunde vor dem Ende gelang SGOS-Torjäger Even Stoppel der 1:1-Ausgleich (74.). Nur vier Minute später traf Mainhardts Vincent Latiano (78.) zur erneuten Führung, doch Stoppel hatte in der Nachspielzeit den wiederholten Ausgleich parat.

Lange Zeit sah es im Nachholspiel der Bezirksliga Rems/Murr/Hall nach einem torlosen Remis aus, doch Allmersbachs Offensivkraft Yusuf Dik hatte etwas dagegen. Mit einem direkten Freistoß traf er sieben Minuten vor dem Ende zum 1:0. Durch den Sieg sind die Hausherren zurück an der Spitze und haben den Aufstieg weiterhin in der eigenen Hand. Der TSV Schmiden muss hingegen den Blick nach unten richten.

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Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

Zwischen TSV Trillfingen und SV Bubsheim entwickelte sich ein Spiel, das lange in der Schwebe hing und am Ende keinen Sieger fand. Die Gastgeber gingen in der 40. Minute durch Joey-Leon Gerlach mit 1:0 in Führung und hatten den Vorteil bis tief in die Nachspielzeit der ersten Hälfte in der Hand. Doch Daniel Geisel traf in der 45.+3 Minute zum 1:1 und riss Bubsheim den psychologisch wichtigen Ausgleich noch vor der Pause zurück ins Spiel. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie offen und umkämpft. David Kleinfeld brachte Trillfingen in der 72. Minute erneut nach vorn und ließ die Heimelf auf den Sieg hoffen. Doch SV Bubsheim antwortete schnell und entschlossen: Jan Rubner erzielte in der 76. Minute das 2:2. Für Trillfingen bleibt damit Rang neun mit 41 Punkten, Bubsheim steht nach dem Remis bei 47 Zählern und behauptet Rang acht.

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Für den FV Rot-Weiß Ebingen 2006 wurde dieses Nachholspiel zum nächsten bitteren Kapitel einer Saison ohne Halt. Lange hielt der Außenseiter das 0:0, dann brach die Partie mit voller Wucht auseinander. Niklas King traf in der 32. Minute zum 0:1, Yannick Capol legte in der 37. Minute das 0:2 nach. Noch vor der Pause erhöhte Anes Kljajic in der 43. Minute auf 0:3 und stellte früh die Richtung dieses Abends klar. Nach dem Seitenwechsel wurde die Überlegenheit von SV Dotternhausen noch erdrückender. Anes Kljajic traf in der 52. Minute zum 0:4, Markus Kath erhöhte in der 63. Minute auf 0:5, Luca Meile in der 66. Minute auf 0:6. Dann begann die große Show von Anes Kljajic, der in der 70., 78. und 88. Minute noch drei weitere Tore folgen ließ. Für Dotternhausen bedeutete das nicht nur ein Spektakel, sondern auch den Sprung auf Platz fünf mit 51 Punkten. ---