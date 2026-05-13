Diks Freistoß schießt Allmersbach an die Spitze, Dotternhausen mit 9:0

In den Nachholspielen der Bezirksligen in Württemberg liegt über beiden Wettbewerben ein besonderer Zug. In der Bezirksliga Rems/Murr/Hall ging es am heutigen Mittwoch mit einem Spiel an der Spitze weiter, in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern sorgte Dotternhausen für einen klaren Sieg.
Für VfL Mainhardt war es ein schmerzhaftes Remis. Trotz eines stabilen Auftritts, nahm die SG Oppenweiler/Strümpfelbach einen Zähler im Nachholspiel mit. Durch das Remis übernehmen die Gäste den dritten Rang. Kurz vor der Pause sorgte Fabian Wohlschläger für die Führung der Hausherren. Eine Viertelstunde vor dem Ende gelang SGOS-Torjäger Even Stoppel der 1:1-Ausgleich (74.). Nur vier Minute später traf Mainhardts Vincent Latiano (78.) zur erneuten Führung, doch Stoppel hatte in der Nachspielzeit den wiederholten Ausgleich parat.
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Zwischen TSV Trillfingen und SV Bubsheim entwickelte sich ein Spiel, das lange in der Schwebe hing und am Ende keinen Sieger fand. Die Gastgeber gingen in der 40. Minute durch Joey-Leon Gerlach mit 1:0 in Führung und hatten den Vorteil bis tief in die Nachspielzeit der ersten Hälfte in der Hand. Doch Daniel Geisel traf in der 45.+3 Minute zum 1:1 und riss Bubsheim den psychologisch wichtigen Ausgleich noch vor der Pause zurück ins Spiel.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie offen und umkämpft. David Kleinfeld brachte Trillfingen in der 72. Minute erneut nach vorn und ließ die Heimelf auf den Sieg hoffen. Doch SV Bubsheim antwortete schnell und entschlossen: Jan Rubner erzielte in der 76. Minute das 2:2. Für Trillfingen bleibt damit Rang neun mit 41 Punkten, Bubsheim steht nach dem Remis bei 47 Zählern und behauptet Rang acht.
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Für den FV Rot-Weiß Ebingen 2006 wurde dieses Nachholspiel zum nächsten bitteren Kapitel einer Saison ohne Halt. Lange hielt der Außenseiter das 0:0, dann brach die Partie mit voller Wucht auseinander. Niklas King traf in der 32. Minute zum 0:1, Yannick Capol legte in der 37. Minute das 0:2 nach. Noch vor der Pause erhöhte Anes Kljajic in der 43. Minute auf 0:3 und stellte früh die Richtung dieses Abends klar.
Nach dem Seitenwechsel wurde die Überlegenheit von SV Dotternhausen noch erdrückender. Anes Kljajic traf in der 52. Minute zum 0:4, Markus Kath erhöhte in der 63. Minute auf 0:5, Luca Meile in der 66. Minute auf 0:6. Dann begann die große Show von Anes Kljajic, der in der 70., 78. und 88. Minute noch drei weitere Tore folgen ließ. Für Dotternhausen bedeutete das nicht nur ein Spektakel, sondern auch den Sprung auf Platz fünf mit 51 Punkten.
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Lange sah es in Grosselfingen nach einem zähen Abend ohne Tore aus. Beide Mannschaften hielten die Partie offen, vieles sprach für ein Geduldsspiel bis in die Schlussphase. Dann aber schlug SV Winzeln eiskalt zu. Simon Gaus brach in der 80. Minute den Bann und schoss die Gäste mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer veränderte die Statik des Spiels sofort und setzte Grosselfingen unter Druck.
Die Gastgeber fanden darauf keine Antwort mehr. Statt einer Schlussoffensive setzte Winzeln den zweiten Stich: Niklas Sohmer traf in der 84. Minute zum 0:2 und entschied die Partie. Für SV Winzeln ist dieser Auswärtssieg ein wichtiger Schritt, weil die Mannschaft nun auf 49 Punkte kommt und auf Rang sieben klettert. FC Grosselfingen bleibt bei 41 Punkten auf Platz zehn und verpasste die Chance, im engen Mittelfeld selbst weiter nach oben zu rücken.