Dikme gewinnt – jetzt tippt FSV-Coach Daniel Ehrhardt

Der 19. Spieltag der Kreisliga A2 Bochum bringt Spannung - Daniel Erhardt (Trainer FSV Witten; Foto unten rechts) tippt ihn. – Foto: Montage / Isaija Zecevic

Der 18. Spieltag ist ausgewertet – und Cem Dikme entscheidet das Auftaktduell der Tipp-Serie knapp für sich. Der Trainer von Amacspor Dahlhausen kam nach dem bekannten Modus (3 Punkte für das exakte Ergebnis, 2 Punkte für die richtige Tendenz) auf 8 Punkte, der Expertentipp musste sich mit 7 Zählern begnügen.

Damit geht die erste Runde an Dahlhausen. Nun folgt der 19. Spieltag – mit einem neuen Tippgast: Daniel Ehrhardt, Trainer von FSV Witten 07/32. Auch er verzichtet darauf, die Partie seiner eigenen Mannschaft zu tippen…

Eine kleine Besonderheit gab es dabei: Beim Spiel von Amacspor Dahlhausen verzichtete Dikme verständlicherweise auf einen Tipp auf den eigenen Verein. Der Experte erhielt dort zwei Punkte für die richtige Tendenz. Mit einem zusätzlichen Dikme-Tipp – oder ohne diese zwei „Bonuspunkte“ für den Experten – wäre der Abstand am Ende womöglich sogar noch deutlicher ausgefallen :)

Hinweis: Das Nachholspiel zwischen Türk Amac Spor Dahlhausen und SuS Wilhelmshöhe (2:8) ist in dieser Tipp-Auswertung nicht berücksichtigt.

TuRa Rüdinghausen – TuS Stockum

Rüdinghausen steht im Tabellenniemandsland, würde drei Punkte dennoch sicher gerne mitnehmen. Defensiv zeigte sich die Mannschaft zuletzt (gegen Kaltehardt) aber anfällig. Stockum hingegen sammelte in der vergangenen Woche wichtige Zähler (2:1 gegen Weitmar II) und präsentierte sich stabil. Aufgrund der Formkurve und der Tabellenplatzierung geht Stockum leicht favorisiert in die Partie.

Daniel Ehrhardt: 1:2

Expertentipp: 1:4

SC Weitmar 45 II – RW Stiepel

Weitmar II kämpft weiterhin eher unten mit, ist offensiv aber stark drauf. Stiepel zählt nicht nur offensiv zu den gefährlichsten Teams der Liga und konnte zuletzt deutliche Ergebnisse einfahren. Rein tabellarisch und qualitativ spricht vieles für die Gäste.

Daniel Ehrhardt: 1:3

Expertentipp: 0:3

Türk Amac Spor Dahlhausen – SV Herbede II

Dahlhausen steckt tief im Abstiegskampf, zeigte zuletzt aber Moral und Einsatz. Herbede II bewies am vergangenen Spieltag Offensivstärke und tritt insgesamt gefestigter auf. Dennoch sind Heimspiele für Dahlhausen oft emotional geführt – ein Faktor, der das Spiel offen gestalten könnte.

Daniel Ehrhardt: 1:3

Expertentipp: 2:4

TuS Querenburg – DJK Adler Riemke II

Querenburg zeigte sich zuletzt schwankend, verfügt jedoch über individuelle Qualität in der Offensive. Riemke II hatte defensiv immer wieder Probleme. Heimvorteil und Konstanz sprechen klar für Querenburg.

Daniel Ehrhardt: 3:1

Expertentipp: 6:0

SV Langendreer 04 – DJK Märkisch Hattingen

Langendreer spielt eine stabile Saison und gehört im oberen Tabellendrittel zu den konstantesten Teams. Märkisch hingegen kämpft weiter gegen den Abwärtstrend und ließ zuletzt mehrfach Punkte liegen. Auf dem Papier ist Langendreer klar favorisiert.

Daniel Ehrhardt: 4:2

Expertentipp: 4:2

DJK Teutonia Ehrenfeld – TuS Kaltehardt

Ehrenfeld überzeugt mit Offensivdrang, offenbart defensiv jedoch immer wieder Lücken. Kaltehardt sammelte zuletzt Punkte, ließ aber ebenfalls Konstanz vermissen. Beide Teams bringen Torgefahr mit – vieles deutet auf eine enge und torreiche Partie hin.

Daniel Ehrhardt: 3:2

Expertentipp: 2:1

Concordia Wiemelhausen II – FSV Witten 07/32

Wiemelhausen II steckt im Tabellenkeller und benötigt dringend Punkte. Der FSV hingegen spielt eine stabile Saison im oberen Bereich der Tabelle und reist mit Selbstvertrauen an. Form und Qualität sprechen klar für die Gäste.

Kein Tipp von Daniel Ehrhardt (eigene Mannschaft).

Expertentipp: 1:2

DJK TuS Ruhrtal Witten 1919 – SuS Wilhelmshöhe

Ruhrtal zeigte sich zuletzt wechselhaft und musste eine deutliche Niederlage hinnehmen. Wilhelmshöhe verfügt über Offensivqualität, ist jedoch ebenfalls nicht immer sattelfest in der Defensive. Die Tagesform dürfte entscheidend sein – ein offenes Spiel ist zu erwarten.

Daniel Ehrhardt: 3:2

Expertentipp: 2:4





Paar Worte von Daniel Ehrhardt:

„Auf spannende & faire Spiele am Wochenende!“

Jetzt heißt es abwarten:

Wer sammelt mehr Punkte – der Trainer des FSV Witten oder der Expertentipp? 😁

Die Auswertung folgt nach dem Spieltag. Wir wünschen allen Mannschaften viel Erfolg an diesem 19. Spieltag der Kreisliga A2 Bochum.