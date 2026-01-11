 2026-01-09T09:36:09.492Z

Livestream
Ringen um jeden Zentimeter: Mechtersheims Nico Pantano (links) – Spieler des Turniers – schirmt den Ball gegen Wormatias Manni Rodriguez ab. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press
Ringen um jeden Zentimeter: Mechtersheims Nico Pantano (links) – Spieler des Turniers – schirmt den Ball gegen Wormatias Manni Rodriguez ab. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

DIK-Immobilien-Cup im Re-live: Mechtersheim siegt imposant

Der TuS Mechtersheim ging als Favorit ins Pfeddersheimer Hallenturnier – und der TuS siegte +++ Wormatia Worms belegt nach einem starken Finale Platz zwei +++ Das Turnier im Re-Live von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung

Verlinkte Inhalte

C. DIK Immobilien-Cup
Neuhausen
Bodenheim
Pfeddersheim
L'hafener SC

Worms. Extraklasse stand drauf, Extraklasse war drin. Der Christian-DIK-Immobilien-Cup der TSG Pfeddersheim versprach Qualitäts-Fußball – und der wurde geliefert. Der TuS Mechtersheim siegt in einem packenden Finale gegen Wormatia Worms. TuS Neuhausen überrascht als Turnierdritter im 9-Meterschießen gegen FG Mutterstadt. Traumtreffer, rote Karten, Torwarttore. Alles war dabei. Jetzt noch mal das Turnier im Re-Live ansehen. Viel Spaß!

>>> ZUM RE-LIVESTREAM

Aufrufe: 011.1.2026, 15:30 Uhr
Benedikt PalmAutor