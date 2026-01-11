DIK-Immobilien-Cup im Re-live: Mechtersheim siegt imposant

Worms. Extraklasse stand drauf, Extraklasse war drin. Der Christian-DIK-Immobilien-Cup der TSG Pfeddersheim versprach Qualitäts-Fußball – und der wurde geliefert. Der TuS Mechtersheim siegt in einem packenden Finale gegen Wormatia Worms. TuS Neuhausen überrascht als Turnierdritter im 9-Meterschießen gegen FG Mutterstadt. Traumtreffer, rote Karten, Torwarttore. Alles war dabei. Jetzt noch mal das Turnier im Re-Live ansehen. Viel Spaß!

>>> ZUM RE-LIVESTREAM