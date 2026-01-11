Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ringen um jeden Zentimeter: Mechtersheims Nico Pantano (links) – Spieler des Turniers – schirmt den Ball gegen Wormatias Manni Rodriguez ab. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press
DIK-Immobilien-Cup im Re-live: Mechtersheim siegt imposant
Der TuS Mechtersheim ging als Favorit ins Pfeddersheimer Hallenturnier – und der TuS siegte +++ Wormatia Worms belegt nach einem starken Finale Platz zwei +++ Das Turnier im Re-Live von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung
Worms. Extraklasse stand drauf, Extraklasse war drin. Der Christian-DIK-Immobilien-Cup der TSG Pfeddersheim versprach Qualitäts-Fußball – und der wurde geliefert. Der TuS Mechtersheim siegt in einem packenden Finale gegen Wormatia Worms. TuS Neuhausen überrascht als Turnierdritter im 9-Meterschießen gegen FG Mutterstadt. Traumtreffer, rote Karten, Torwarttore. Alles war dabei. Jetzt noch mal das Turnier im Re-Live ansehen. Viel Spaß!