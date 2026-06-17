Digitale Giganten: Wie Europas Fußballklubs die Markenwelt dominieren Während das Fußballfieber ganz Europa erfasst hat und Millionen von Fans jede Wendung der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026 verfolgen, reicht der Einfluss dieses Sports weit über das Spielfeld hinaus. Um zu veranschaulichen, welch großen Einfluss der Fußball in den europäischen Ländern hat, stellen wir Ihnen den aktuellen Bericht von TradingPedia vor. Dieser zeigt die weltweit wertvollsten Marken sowie jene, die in den sozialen Medien die öffentliche Aufmerksamkeit maßgeblich bestimmen. von TradingPedia · Heute, 11:47 Uhr · 0 Leser

Die weltweit größten Marken auf Instagram. – Foto: TradingPedia

Auf der Grundlage der aktuellen „Brand Finance“-Ranglisten für 2026 hat das Team von Tradingpedia die jeweils wertvollste Marke eines jeden Landes ermittelt. Diese Ergebnisse haben wir mit den Instagram-Followerzahlen (erhoben Ende Mai 2026) abgeglichen, um die Marke mit der größten Anhängerschaft pro Land zu identifizieren.

Da europäische Fußballvereine ihre Präsenz weit über das Spielfeld hinaus ausbauen, wird ihre Dominanz auch in den sozialen Medien immer deutlicher sichtbar. Unsere Untersuchung zeigt, dass in einigen der größten Volkswirtschaften Europas – darunter Spanien, Frankreich, Deutschland, Italien und Portugal – nicht etwa eine Bank, eine Fluggesellschaft, ein Modehaus oder ein Technologieunternehmen die meistgefolgte Marke auf Instagram stellt, sondern ein Fußballverein oder ein Fußballwettbewerb. Dies unterstreicht die unvergleichliche Macht des Sports im digitalen Zeitalter. Fußballmarken dominieren Instagram in mehreren der größten europäischen Volkswirtschaften: Real Madrid, Paris Saint-Germain, der FC Bayern, Juventus, Benfica und die Premier League führen jeweils die Ranglisten der meistgefolgten Marken in ihren Ländern an. Mit fast 179 Millionen Followern ist Real Madrid nicht nur die größte Marke Spaniens auf Instagram, sondern auch die weltweit drittgrößte Organisation auf der Plattform. Die Anhängerschaft des Vereins ist mehr als doppelt so groß wie die der Premier League und fast dreimal so groß wie die von Paris Saint-Germain.

Weitere Highlights aus dem Bericht: Real Madrid (Spanien) ist mit fast 179 Millionen Followern die europäische Marke mit der größten Reichweite auf Instagram und zieht damit ein größeres Publikum an als viele der weltweit führenden Konsumgütermarken. Dicht dahinter folgt der FC Barcelona mit etwas mehr als 145 Millionen Followern als zweitgrößte europäische und spanische Marke.



Mit 119,5 Millionen Followern ist die UEFA Champions League die Schweizer Marke mit der größten Anhängerschaft. Die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft, die ebenfalls ihren Sitz in der Schweiz hat, belegt mit mehr als 60,8 Millionen Followern den zweiten Platz im Land. Da das Turnier derzeit in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen wird, hat es in den letzten zwei Wochen fast 5 Millionen Fans hinzugewonnen.



