 2026-06-16T13:08:32.282Z

Allgemeines

Digitale Giganten: Wie Europas Fußballklubs die Markenwelt dominieren

Während das Fußballfieber ganz Europa erfasst hat und Millionen von Fans jede Wendung der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026 verfolgen, reicht der Einfluss dieses Sports weit über das Spielfeld hinaus. Um zu veranschaulichen, welch großen Einfluss der Fußball in den europäischen Ländern hat, stellen wir Ihnen den aktuellen Bericht von TradingPedia vor. Dieser zeigt die weltweit wertvollsten Marken sowie jene, die in den sozialen Medien die öffentliche Aufmerksamkeit maßgeblich bestimmen.

von TradingPedia · Heute, 11:47 Uhr · 0 Leser
Die weltweit größten Marken auf Instagram.
Die weltweit größten Marken auf Instagram. – Foto: TradingPedia

Verlinkte Inhalte

Bundesliga
La Liga
Ligue 1
FC Bayern
Real Madrid
Paris SG

Auf der Grundlage der aktuellen „Brand Finance“-Ranglisten für 2026 hat das Team von Tradingpedia die jeweils wertvollste Marke eines jeden Landes ermittelt. Diese Ergebnisse haben wir mit den Instagram-Followerzahlen (erhoben Ende Mai 2026) abgeglichen, um die Marke mit der größten Anhängerschaft pro Land zu identifizieren.

Da europäische Fußballvereine ihre Präsenz weit über das Spielfeld hinaus ausbauen, wird ihre Dominanz auch in den sozialen Medien immer deutlicher sichtbar. Unsere Untersuchung zeigt, dass in einigen der größten Volkswirtschaften Europas – darunter Spanien, Frankreich, Deutschland, Italien und Portugal – nicht etwa eine Bank, eine Fluggesellschaft, ein Modehaus oder ein Technologieunternehmen die meistgefolgte Marke auf Instagram stellt, sondern ein Fußballverein oder ein Fußballwettbewerb. Dies unterstreicht die unvergleichliche Macht des Sports im digitalen Zeitalter.

Fußballmarken dominieren Instagram in mehreren der größten europäischen Volkswirtschaften: Real Madrid, Paris Saint-Germain, der FC Bayern, Juventus, Benfica und die Premier League führen jeweils die Ranglisten der meistgefolgten Marken in ihren Ländern an. Mit fast 179 Millionen Followern ist Real Madrid nicht nur die größte Marke Spaniens auf Instagram, sondern auch die weltweit drittgrößte Organisation auf der Plattform. Die Anhängerschaft des Vereins ist mehr als doppelt so groß wie die der Premier League und fast dreimal so groß wie die von Paris Saint-Germain.

Weitere Highlights aus dem Bericht:

Real Madrid (Spanien) ist mit fast 179 Millionen Followern die europäische Marke mit der größten Reichweite auf Instagram und zieht damit ein größeres Publikum an als viele der weltweit führenden Konsumgütermarken. Dicht dahinter folgt der FC Barcelona mit etwas mehr als 145 Millionen Followern als zweitgrößte europäische und spanische Marke.

Mit 119,5 Millionen Followern ist die UEFA Champions League die Schweizer Marke mit der größten Anhängerschaft. Die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft, die ebenfalls ihren Sitz in der Schweiz hat, belegt mit mehr als 60,8 Millionen Followern den zweiten Platz im Land. Da das Turnier derzeit in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen wird, hat es in den letzten zwei Wochen fast 5 Millionen Fans hinzugewonnen.

Die Premier League ist mit fast 80 Millionen Followern die größte Social-Media-Marke Großbritanniens. Trotz des weltweiten Rufs des Vereinigten Königreichs für Marken aus den Bereichen Bankwesen, Energie, Luxusgüter und Einzelhandel unterstreichen diese Zahlen die Position der Liga als wohl international meistverfolgter Fußballwettbewerb.

Frankreich ist die Heimat einiger der weltweit wertvollsten Luxusmarken, doch Paris Saint-Germain (PSG) bleibt die Marke des Landes mit den meisten Followern auf Instagram. Die weltweite Reichweite des Vereins – mit über 56 Millionen Followern – zeigt, wie die Begeisterung für den Fußball zunehmend mit der traditionellen Markentreue bei Konsumgütern konkurriert.

Mit 44,5 Millionen Followern ist der FC Bayern die mit Abstand größte deutsche Marke auf Instagram. Die digitale Präsenz des Vereins reicht weit über die Bundesliga hinaus und erreicht Fans auf der ganzen Welt.

Trotz der renommierten italienischen Mode- und Automobilindustrie führt Juventus mit fast 59 Millionen Followern das Ranking der Marken des Landes auf Instagram an. Die weltweite Fangemeinde des Vereins bleibt eines der wichtigsten Aushängeschilder des italienischen Sports.

Mit rund 3,5 Millionen Followern auf Instagram mag Benfica zwar eine kleinere Anhängerschaft haben als die europäischen Fußball-Superclubs, führt aber dennoch das Ranking aller portugiesischen Marken auf dieser Social-Media-Plattform an. Das Online-Publikum des Vereins übertrifft das vieler Unternehmen, die in weitaus größeren Volkswirtschaften tätig sind.

Obwohl die Niederlande die Heimat weltweit bekannter Marken wie Heineken und ING sind, ist die Fußball-Medienplattform „433“ mit fast 76,9 Millionen Followern die Marke des Landes mit der größten Reichweite auf Instagram. Das 2012 von dem ehemaligen Profifußballer Demy de Zeeuw, dem Unternehmer Juul Manders sowie den Online-Marketern Ralph de Geus und Rogier Deelstra gegründete Unternehmen 433 hat sich von einer Fußball-Meme-Seite zu einer der weltweit größten Social-Media-Marken mit Fokus auf Fußball entwickelt und ein Publikum gewonnen, das dem vieler großer europäischer Vereine und multinationaler Konzerne ebenbürtig ist – oder dieses sogar übertrifft.

Weitere Erkenntnisse zu den weltweit wertvollsten und einflussreichsten Marken sowie die detaillierte Methodik unserer Untersuchung finden Sie im vollständigen Bericht bei TradingPedia.