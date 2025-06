Difflen startet mit Testspielsieg

Den Auftakt zum Testspiel-Doppelpack hat RPS-Oberligist FV Diefflen am Samstag erfolgreich beendet. Im Völklinger Stadtteil Wehrden bezwang das Team von Trainer Thomas Hofer den Verbandsligisten FV Siersburg mit 3:1 (2:1). Die Dillinger kamen durch ein Eigentor in Führung, Nicolas Grafe konnte aber für das zwei Klassen tiefer spielende Team aus Rehlingen-Siersburg ausgleichen. Der Oberligist ging dann durch einen Treffer von Steven Groß mit einer 2:1-Führung in die Kabinen. Im zweiten Durchgang konnte Diefflen noch nachlegen und Cedric Wyhnanek traf zum 3:1-Sieg. Bereits am heutigen Sonntag, 29. Juni, steht für den FV Diefflen der nächste Test an, auf dem heimischen Babelsberg (Friedhofsweg, Dillingen) treffen die Rot-Weißen auf das Saarlandliga-Team des Zweitligisten SV Elversberg.