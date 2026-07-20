Differten steht unter Schock

Bittere Nachricht für den VfB Differten. Neuzugang Manuel Daniec hat sich laut MRT-Befund einen Riss des vorderen Kreuzbandes, sowie einen Teilriss des Außenbandes zugezogen und wird den Rot-Weißen damit lange fehlen. Der Mittelfeldstratege hatte sich seit seiner Rückkehr zum VfB schnell in die Mannschaft integriert und bereits angedeutet, wie wertvoll er sportlich und menschlich für das Team ist.

Trainer Giuseppe Burgio zeigt sich betroffen: "Die Diagnose trifft uns alle sehr. Manuel hat sich vom ersten Tag an hervorragend eingebracht und wird sportlich wie menschlich definitiv eine große Lücke hinterlassen. Unser voller Fokus gilt nun seiner Genesung".