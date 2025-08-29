"Differenzen im Trainerteam": Andreas Haidl fehlt bei Haching II

Sportlich läuft es gut bei den Kickern der SpVgg Unterhaching II, die mit 15 Punkten aus acht Spielen am 2,0-Punkteschnitt kratzen – und das ist die Bilanz eines Aufsteigers. Und jetzt kommt mit Ligaprimus TSV Wasserburg (heute, Freitag, 18.30 Uhr, Sportpark Neuried) eine maximal knackige Aufgabe.

Laut Thomas Schmeizl, dem Leiter des Nachwuchs-Leistungszentrums, ist das nun erst einmal die Lösung für dieses eine Spiel. Im Verein macht man sich schon intensiv Gedanken, wie es dann mittel- bis langfristig weitergeht.

Zuletzt rumorte es hinter den Kulissen. Auch diese Woche ist der eigentliche Trainer Andreas Haidl nicht dabei, was der Verein mit „Differenzen im Trainerteam“ begründet. Gegen Wasserburg sitzt deshalb Philipp Bönig auf der Bank. Der ehemalige Bundesliga-Profi (FC Bayern II, MSV Duisburg, VfL Bochum) trainiert die U17 der SpVgg Unterhaching.

Regionalliga-Bank oder Landesliga-Topspiel?

Diesen Freitag haben die Hachinger zwischen ihrem Wohnzimmer Sportpark und dem Sportpark Neuried einen Großkampftag. Zeitgleich spielt die erste Mannschaft in der Regionalliga und bei einigen Spielern geht es um die Frage, um man ihnen besser das Topspiel in der Landesliga gibt oder als Belohnung für die Leistungen die Kadernominierung zwei Ligen höher.

Ein heißer Kandidat für beide Mannschaften ist natürlich Philipp Zimmerer, der in den vergangenen Wochen schon sehr starke Leistungen zeigte. Mit seinen neun Toren ist er weiterhin die Nummer eins in der Torschützenliste der Landesliga.

Unterhaching II könnte noch externe Verstärkung erhalten

Mit dem TSV Wasserburg (sechs Siege, zwei Niederlagen) kommt die stabilste Mannschaft der Liga in den Sportpark Neuried. Wasserburg hat erst acht Gegentore kassiert und das ist Ligaspitze.

Wenn die jungen Hachinger, bei denen kurz vor der Schließung des Transferfensters vielleicht noch ein spontaner Zugang kommen könnte, das Topspiel gewinnen, dann könnte man vielleicht sogar die Tabellenspitze übernehmen. Die Erste steht ja schon da oben, wo Haching II hinschielen darf.