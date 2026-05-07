Differdinger Derby läutet den 28.Spieltag ein

Niederkorn (in gelb) empfängt Nachbar Differdingen, Mamer (rot) bekommt es mit Racing zu tun – Foto: Andjelko Markulin

Ein Derby zwischen Niederkorn und Differdingen ist immer mehr als nur Fußball, es geht um die Vorherrschaft in der Südgemeinde. Der gastgebende FC Progrès ist noch nicht endgültig gerettet, der FCD darf im Rennen um die Meisterschaft nicht patzen. Der Trend für die Partie am Freitagabend spricht zugunsten der Gäste. Unser Tipp: Auswärtssieg.

So., 10.05.2026, 16:00 Uhr FC Swift Hesperingen Hesperingen US Hostert Hostert 16:00 PUSH

Ein Sechs-Punkte-Spiel um den Klassenerhalt bestreiten Hesperingen und Hostert. Ein Niederlage für den FC Swift könnte fatal werden je nach Ausgang der anderen Partien, da auch Platz 15 und damit der direkte Abstieg nur 2 Pünktchen entfernt liegt. Dass es auch für die Gäste um wichtige Zähler geht, liegt auf der Hand. Unser Tipp: Unentschieden.

So., 10.05.2026, 16:00 Uhr FC Victoria Rosport Rosport US Mondorf Mondorf 16:00 PUSH

Rosport überraschte am vergangenen Sonntag in Düdelingen. Warnung genug für die Gäste aus Mondorf, die sich auf ein hartes Stück Arbeit einstellen müssen. Erstens, weil mein seinen ersten europäischen Startplatz noch lange nicht eingetütet hat und zweitens weil Rosport noch mindestens einen Sieg braucht, um die Klasse zu halten. Unser Tipp: Auswärtssieg.

So., 10.05.2026, 16:00 Uhr Union Titus Petingen Titus F91 Düdelingen Düdelingen 16:00 PUSH

Das erwähnte Düdelingen muss aufpassen, in Petingen bei einem weiteren abstiegsgefährdeten Team nicht noch einmal zu patzen, sonst könnte Europa zusehends in Gefahr geraten. Natürlich ist F91 Favorit, doch die Union Titus trat in den vergangenen Wochen vor allem defensiv verstärkt auf, so dass die Gäste nicht von einem Selbstläufer ausgehen sollten. Unser Tipp: Auswärtssieg.

So., 10.05.2026, 18:00 Uhr FC UNA Strassen Strassen AS Jeunesse Esch Jeunesse 18:00 live PUSH

Scheinen die Rollen bei Strassen – Jeunesse auf den ersten Blick klar verteilt, so wird auf beiden Seiten dennoch ein gewisser Druck herrschen. Der FC UNA braucht den Dreier, um im Rennen für einen internationalen Startplatz zu bleiben, dem Rekordmeister fehlt auf Tabellenplatz 8 noch die mathematische Gewissheit auf den Klassenerhalt. Unser Tipp: Heimsieg.

So., 10.05.2026, 16:00 Uhr UN Käerjeng 97 Käerjeng FC Jeunesse Canach Canach 16:00 PUSH

Käerjeng ist eigentlich gerettet, braucht rein rechnerisch aber noch einen Punkt. Ganz anders sieht die Lage in Canach aus, das nur 4 Zähler vor der Abstiegsrelegation steht. Zwar bekam der FC Jeunesse zuletzt die Kurve, doch die Formtabelle lässt Käerjeng als Favoriten erscheinen. Unser Tipp: Heimsieg. Maison: „schon in der Winterpause waren wir zuversichtlich, den Klassenerhalt zu schaffen“ UNK-Stürmer Bryan Maison gegenüber FuPa: „Da wir unser erstes Ziel, den Klassenerhalt, praktisch erreicht haben, ist unser zweites Ziel nun, den sechsten Platz zu verteidigen. Das würde all unsere harte Arbeit, insbesondere in der Rückrunde, belohnen. Ich denke, der Moment, in dem wir wirklich sicher waren, dass wir uns retten würden, war der Anfang unserer Siegesserie. Das gab uns das nötige Selbstvertrauen für den weiteren Verlauf. Aber schon in der Winterpause waren wir zuversichtlich, den Klassenerhalt zu schaffen, denn wir hatten in der Hinrunde gut gespielt, uns fehlten nur die Punkte.“

So., 10.05.2026, 16:00 Uhr FC Atert Bissen Bissen FC Rodange 91 Rodange 16:00 live PUSH

Aufsteiger Bissen beeindruckt weiter und kann immer noch Meister werden. Da die Offensivreihe ihre Arbeit immer noch wie am Fließband erledigt und Gegner Rodange nach einem Aufbäumen die letzten beiden Ligaspiele wieder verlor, geht der FC Atert als klarer Favorit in sein Heimspiel. Unser Tipp: Heimsieg.

So., 10.05.2026, 16:00 Uhr FC Mamer 32 Mamer Racing FC Union Luxemburg Racing 16:00 PUSH