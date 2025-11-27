Differdinger Derby das Highlight am 14.Spieltag

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Die Nachholspiele vom Mittwoch
👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels
Rodange überraschte am Mittwoch gegen Differdingen mit einem Punktgewinn, welcher aber nicht völlig unumstritten war, da das 0:1 der Gäste unmittelbar vor der Pause aus einer klaren Abseitsposition heraus fiel, wie Videobilder belegen. In einer ereignisreichen Schlussphase ging Rodange durch Joker Kouadio zum zweiten Mal in Führung (1:2, 90.‘+1), doch unmittelbar vor dem Abpfiff glich auf Differdinger Seite mit Buch ebenfalls ein eingewechselter Spieler per Kopf zum 2:2 aus (90.‘+7).
Im zweiten Spiel vom Mittwoch konnte Racing seine Durststrecke von drei Spielen ohne Sieg in Hesperingen beenden. Ohne den erkrankten neuen Trainer Sébastien Grandjean an der Seitenlinie kam man durch einen halbhohen Schuss von Dominik Stolz vor nur 80 Zuschauern aus rund zehn Metern nach einem Abpraller zum entscheidenden 0:1 (26.‘). Am Ende sollte dieser knappe Sieg auch in Ordnung gehen.
👉 Tabelle
Der 14.Spieltag am Samstag
👉 Tickets für dieses Spiel online auf ticketplaz.lu kaufen (Anzeige)
Strassen, aufgepasst: trotz eigentlicher Favoritenrolle aufgrund des stärker besetzten Kaders und dem aktuellen Tabellenbild wartet mit Jeunesse Esch ein Gastgeber auf den FC UNA, der zuletzt dreimal in Folge gewinnen konnte und sich damit gehörig auf dem Vormarsch befindet. Dennoch lautet unser Tipp: Auswärtssieg.
Der 14.Spieltag am Sonntag
Nach vier Hesperinger Niederlagen in Serie beträgt der Abstand zwischen Gastgeber Hostert und dem FC Swift nur noch vier Punkte. Während sich für die Hausherren eine Chance auftut, den Anschluss zum Tabellenmittelfeld herzustellen, riskiert Hesperingen in den Abstiegsstrudel zu geraten. Unser Tipp: Heimsieg.
Mit Mondorf und Rosport stehen sich am Sonntag zwei Teams gegenüber, bei denen die vergangenen Spiele alles andere als nach Wunsch liefen. Die Badestädter gewannen nur zwei ihrer letzten fünf Begegnungen, der FC Victoria sogar nur eines. Kaum zwei Rivalen aus dem Osten Luxemburgs liegen mit rund fünfzig Kilometern weiter voneinander entfernt. Sportlich deutet sich eine offene Angelegenheit an. Unser Tipp: Unentschieden.
Sowohl F91 als auch seine Gäste aus Petingen ließen zuletzt Ergebniskonstanz vermissen. Sollte Düdelingen aufgrund der Tabellensiutation zwar eine leichte Favoritenrolle in diesem Südduell bekleiden, so darf man die UTP auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Unser Tipp: Heimsieg.
Der Höhepunkt des 14.Spieltages ist ohne Zweifel das Differdinger Derby, ein Spiel das zugleich Hoffnung macht, dass wieder ein Erstligaspiel vor einer ordentlichen Zuschauerkulisse stattfinden wird. Sportlich wird trotz des 2:2 gegen Rodange am Mittwoch (s.o.) der Tabellenführer und amtierende Meister als Favorit in dieses Nachbarduell gehen, vor allem da zuletzt bei seinen Gästen ebenfalls die Ergebniskonstanz fehlte. Unser Tipp: Heimsieg.
Die enge Tabelle der BGL Ligue kann trügerisch sein: vor dem Duell der beiden Aufsteiger Canach (8., 16 Punkte) und Käerjeng (15., 9) trennen beide „nur“ 7 Zähler. Damit werden die Gäste zwar mehr unter Druck stehen, doch den Anschluss an das Tabellenmittelfeld herzustellen dürfte für sie ein erstrebenswertes Ziel, wäre da nicht Käerjengs latente Auswärtsschwäche mit erst 2 Punkten, die man auf fremdem Platz holen konnte. Unser Tipp: Heimsieg.
Mit einem überraschenden Punktgewinn in Differdingen im Rücken (s.o.) empfängt Rodange die Mannschaft der Stunde, Aufsteiger Atert Bissen. Die Gäste werden aber nach dem erwähnten Remis gewarnt und sich der drohenden Gefahr über Konter von Rodange bewusst sein. Die weiter in Petingen spielenden Gastgeber dürften ihrerseits versuchen, die neue Bisser Tormaschine Roman Ferber in den Griff zu bekommen. Unser Tipp: Auswärtssieg.
Schließlich empfängt Racing Aufsteiger Mamer mit einem Sieg im Nachholspiel im Rücken und bekommt die realistische Gelegenheit, nachzulegen. Die Gäste hatten durch die Spielabsage vom vergangenen Sonntag ungewollt mehr Zeit, um sich mit den Ideen ihres neuen Trainers Fred Herinckx auseinanderzusetzen, u.a. testete man am Dienstag erfolgreich gegen Schifflingen. All dies könnte Mamer schwerer auszurechnen machen. Auf der anderen Seite hat Racing mehr Spielpraxis in den Beinen und verfügt auf dem Papier über den besseren Kader. Unser Tipp: Heimsieg.
__________________
Hinweis
Auf FuPa kann jeder User selbst einen Liveticker betreiben. Probiert es aus - es winken Punkte, die ihr später gegen tolle Prämien einlösen könnt.