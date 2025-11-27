 2025-11-24T08:38:42.177Z

Ligavorschau
Ob nach Wochen der Flaute beim Differdinger Derby endlich wieder viele Zuschauer zu einem BGL-Ligue-Spiel kommen werden?
Ob nach Wochen der Flaute beim Differdinger Derby endlich wieder viele Zuschauer zu einem BGL-Ligue-Spiel kommen werden? – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Differdinger Derby das Highlight am 14.Spieltag

Jeunesse – Strassen bereits am Samstag und Rückblick auf die Nachholspiele vom Mittwoch

Verlinkte Inhalte

BGL Ligue
Canach
Mamer
Käerjeng
Bissen

Die Nachholspiele vom Mittwoch

Gestern, 19:30 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange
2
2
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
0
1
Abpfiff

Rodange überraschte am Mittwoch gegen Differdingen mit einem Punktgewinn, welcher aber nicht völlig unumstritten war, da das 0:1 der Gäste unmittelbar vor der Pause aus einer klaren Abseitsposition heraus fiel, wie Videobilder belegen. In einer ereignisreichen Schlussphase ging Rodange durch Joker Kouadio zum zweiten Mal in Führung (1:2, 90.‘+1), doch unmittelbar vor dem Abpfiff glich auf Differdinger Seite mit Buch ebenfalls ein eingewechselter Spieler per Kopf zum 2:2 aus (90.‘+7).

Im zweiten Spiel vom Mittwoch konnte Racing seine Durststrecke von drei Spielen ohne Sieg in Hesperingen beenden. Ohne den erkrankten neuen Trainer Sébastien Grandjean an der Seitenlinie kam man durch einen halbhohen Schuss von Dominik Stolz vor nur 80 Zuschauern aus rund zehn Metern nach einem Abpraller zum entscheidenden 0:1 (26.‘). Am Ende sollte dieser knappe Sieg auch in Ordnung gehen.

Der 14.Spieltag am Samstag

Sa., 29.11.2025, 16:00 Uhr
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen
16:00live

Strassen, aufgepasst: trotz eigentlicher Favoritenrolle aufgrund des stärker besetzten Kaders und dem aktuellen Tabellenbild wartet mit Jeunesse Esch ein Gastgeber auf den FC UNA, der zuletzt dreimal in Folge gewinnen konnte und sich damit gehörig auf dem Vormarsch befindet. Dennoch lautet unser Tipp: Auswärtssieg.

Der 14.Spieltag am Sonntag

So., 30.11.2025, 16:00 Uhr
US Hostert
US HostertHostert
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
16:00

Nach vier Hesperinger Niederlagen in Serie beträgt der Abstand zwischen Gastgeber Hostert und dem FC Swift nur noch vier Punkte. Während sich für die Hausherren eine Chance auftut, den Anschluss zum Tabellenmittelfeld herzustellen, riskiert Hesperingen in den Abstiegsstrudel zu geraten. Unser Tipp: Heimsieg.

So., 30.11.2025, 16:00 Uhr
US Mondorf
US MondorfMondorf
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
16:00live

Mit Mondorf und Rosport stehen sich am Sonntag zwei Teams gegenüber, bei denen die vergangenen Spiele alles andere als nach Wunsch liefen. Die Badestädter gewannen nur zwei ihrer letzten fünf Begegnungen, der FC Victoria sogar nur eines. Kaum zwei Rivalen aus dem Osten Luxemburgs liegen mit rund fünfzig Kilometern weiter voneinander entfernt. Sportlich deutet sich eine offene Angelegenheit an. Unser Tipp: Unentschieden.

So., 30.11.2025, 16:00 Uhr
F91 Düdelingen
F91 DüdelingenDüdelingen
Union Titus Petingen
Union Titus PetingenTitus
16:00

Sowohl F91 als auch seine Gäste aus Petingen ließen zuletzt Ergebniskonstanz vermissen. Sollte Düdelingen aufgrund der Tabellensiutation zwar eine leichte Favoritenrolle in diesem Südduell bekleiden, so darf man die UTP auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Unser Tipp: Heimsieg.

So., 30.11.2025, 16:00 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
16:00

Der Höhepunkt des 14.Spieltages ist ohne Zweifel das Differdinger Derby, ein Spiel das zugleich Hoffnung macht, dass wieder ein Erstligaspiel vor einer ordentlichen Zuschauerkulisse stattfinden wird. Sportlich wird trotz des 2:2 gegen Rodange am Mittwoch (s.o.) der Tabellenführer und amtierende Meister als Favorit in dieses Nachbarduell gehen, vor allem da zuletzt bei seinen Gästen ebenfalls die Ergebniskonstanz fehlte. Unser Tipp: Heimsieg.

So., 30.11.2025, 16:00 Uhr
FC Jeunesse Canach
FC Jeunesse CanachCanach
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
16:00

Die enge Tabelle der BGL Ligue kann trügerisch sein: vor dem Duell der beiden Aufsteiger Canach (8., 16 Punkte) und Käerjeng (15., 9) trennen beide „nur“ 7 Zähler. Damit werden die Gäste zwar mehr unter Druck stehen, doch den Anschluss an das Tabellenmittelfeld herzustellen dürfte für sie ein erstrebenswertes Ziel, wäre da nicht Käerjengs latente Auswärtsschwäche mit erst 2 Punkten, die man auf fremdem Platz holen konnte. Unser Tipp: Heimsieg.

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen
15:00

Mit einem überraschenden Punktgewinn in Differdingen im Rücken (s.o.) empfängt Rodange die Mannschaft der Stunde, Aufsteiger Atert Bissen. Die Gäste werden aber nach dem erwähnten Remis gewarnt und sich der drohenden Gefahr über Konter von Rodange bewusst sein. Die weiter in Petingen spielenden Gastgeber dürften ihrerseits versuchen, die neue Bisser Tormaschine Roman Ferber in den Griff zu bekommen. Unser Tipp: Auswärtssieg.

So., 30.11.2025, 16:00 Uhr
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
16:00

Schließlich empfängt Racing Aufsteiger Mamer mit einem Sieg im Nachholspiel im Rücken und bekommt die realistische Gelegenheit, nachzulegen. Die Gäste hatten durch die Spielabsage vom vergangenen Sonntag ungewollt mehr Zeit, um sich mit den Ideen ihres neuen Trainers Fred Herinckx auseinanderzusetzen, u.a. testete man am Dienstag erfolgreich gegen Schifflingen. All dies könnte Mamer schwerer auszurechnen machen. Auf der anderen Seite hat Racing mehr Spielpraxis in den Beinen und verfügt auf dem Papier über den besseren Kader. Unser Tipp: Heimsieg.

