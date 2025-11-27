Differdinger Derby das Highlight am 14.Spieltag

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Rodange überraschte am Mittwoch gegen Differdingen mit einem Punktgewinn, welcher aber nicht völlig unumstritten war, da das 0:1 der Gäste unmittelbar vor der Pause aus einer klaren Abseitsposition heraus fiel, wie Videobilder belegen. In einer ereignisreichen Schlussphase ging Rodange durch Joker Kouadio zum zweiten Mal in Führung (1:2, 90.‘+1), doch unmittelbar vor dem Abpfiff glich auf Differdinger Seite mit Buch ebenfalls ein eingewechselter Spieler per Kopf zum 2:2 aus (90.‘+7).

Im zweiten Spiel vom Mittwoch konnte Racing seine Durststrecke von drei Spielen ohne Sieg in Hesperingen beenden. Ohne den erkrankten neuen Trainer Sébastien Grandjean an der Seitenlinie kam man durch einen halbhohen Schuss von Dominik Stolz vor nur 80 Zuschauern aus rund zehn Metern nach einem Abpraller zum entscheidenden 0:1 (26.‘). Am Ende sollte dieser knappe Sieg auch in Ordnung gehen.

