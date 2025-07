Differdingen wieder größter Favorit auf den Titel

Sollte nicht ein Wunder passieren, dürfte Hesperingen in der neuen Saison vorrangig ums Überleben kämpfen. Vor allem die Anfangsphase der Saison dürfte sich schwierig gestalten, das eine Unzahl an Leistungsträgern den Verein nach seinen Querelen verlassen hat und man nach Aufheben der Transfersperre erst vor zwei Wochen wieder Spieler verpflichten durfte. Somit kann das Team kaum eingespielt sein und diese fehlende Findungsphase könnte mit Pech zu einem Klotz am Bein werden.

Wird Mondorf zu einem zweiten Strassen? Langsam aber stetig schiebt man sich in der Tabelle leicht nach oben. Mit der nötigen Ruhe und wenigen jedoch qualitativ ordentlichen Transfers sowie einem neuen Trainer könnte man im Idealfall an einen internationalen Startplatz anklopfen.

Reinhold Breu: „Wenn ich unseren gesamten Kader betrachte, ist die Altersstruktur schon in Ordnung. Doch diesen Verjüngungsprozess sollte man früher oder später immer einleiten. Jeunesse kann damit wieder in die Zukunft schauen. Ich kenne natürlich viele der jungen Neuzugänge und ich habe viel Vertrauen in die Luxemburger. Doch eine Zielsetzung gestaltet sich schwierig. Holen wir einen Platz zwischen 4 und 10 sind wir zufrieden, es ist bisschen eine Wundertüte.“

Sollte alles passen, könnte Jeunesse Esch zu einer positiven Überraschung werden. Mit Reinhold Breu als Cheftrainer und Sportkoordinator unternimmt der Rekordmeister grundlegende Änderungen in vielen Bereichen. Bei der BGL-Ligue-Mannschaft sticht die Jugend hervor, was aber mit sich bringt, dass Ergebniskonstanz eventuell zu einem Problem werden könnte.

Una Strassen hat sich aufgrund einer bemerkenswerten Ruhe und Kontinuität zu einem Topteam entwickelt. So kann man die Mannschaft von Trainer Stefano Bensi auch in der neuen Spielzeit wieder oben in der Tabelle erwarten. Ein nationaler Titel wäre in der positiven Entwicklung der nächste Schritt, doch Vereinspräsident Luc Hilger sah in einem während der Sommerpause geführten Interview in Sachen Meisterschaft keinen Weg, der an Differdingen vorbeiführen würde. Doch mit starken Neuzugängen wie Delgado, Hall oder Brandenburger sollte man in der Lage sein, dem Favoriten auf die Pelle zu rücken.

Last but not least bleibt Differdingen zu analysieren. Der Titelverteidiger wird von vielen als der haushohe Favorit auf den erneuten Gewinn der Meisterschaft angesehen. Strassen (s.o.) und eventuell Racing könnten einem eventuell gefährlich werden. Viel wird auch von einer eventuellen Mehrfachbelastung abhängen, sollte man die Gruppenphase der Conference League erreichen. Im europäischen Sommer klappte bislang noch nicht alles. Zwar war man mit einer Ausnahme hinten sehr stabil, vorne aber oft zu umständlich. Findet man vor dem gegnerischen Kasten wieder die bekannte Effizienz, dann wird man unter dem neuen Trainer Pedro Silva wie erwartet um den Titel mitspielen.

In eigener Sache

Am Sonntag ging der erste Teil unserer Vorschau online. Weiter wird sich die Berichterstattung zur neuen Spielzeit verändern: wir werden versuchen, die Vorschauen und Rückblicke auf Spieltage mit mehr Statistiken, Zahlen und Statements sowohl in Texten als auch in Videos aufzuwerten und die jeweilige Runde in ihrer Gesamtheit betrachten. Sobald die ersten Artikel veröffentlicht sind, könnt ihr uns gerne eure Meinungen dazu per E-Mail an luxemburg@fupa.net zuschicken!

Der 1.Spieltag

Sa., 02.08.2025, 18:00 Uhr F91 Düdelingen Düdelingen FC Progrès Niederkorn Progrès 18:00 PUSH

So., 03.08.2025, 16:00 Uhr US Hostert Hostert FC Victoria Rosport Rosport 16:00 live PUSH

So., 03.08.2025, 16:00 Uhr FC Swift Hesperingen Hesperingen Union Titus Petingen Titus 16:00 PUSH

So., 03.08.2025, 16:00 Uhr US Mondorf Mondorf FC UNA Strassen Strassen 16:00 PUSH

So., 03.08.2025, 16:00 Uhr AS Jeunesse Esch Jeunesse UN Käerjeng 97 Käerjeng 16:00 live PUSH

So., 03.08.2025, 16:00 Uhr FC Differdingen 03 Differdingen FC Atert Bissen Bissen 16:00 PUSH

So., 03.08.2025, 16:00 Uhr FC Jeunesse Canach Canach FC Mamer 32 Mamer 16:00 PUSH

So., 03.08.2025, 16:00 Uhr FC Rodange 91 Rodange Racing FC Union Luxemburg Racing 16:00 PUSH