Differdingen sinnt gegen Drita auf Revanche

Das Rückspiel bei Levadia Tallinn war für Differdingen ein großer Entwicklungsschritt in die richtige Richtung. Man stand über das gesamt Spiel relativ sicher, erarbeitete sich ein Chancen-Plus und schien die Anfälligkeit für Flüchtigkeitsfehler wie in zahlreichen bisherigen Europapokalauftritten abgelegt zu haben.

Nun trifft man also erneut auf Drita, gegen das der Luxemburger Meister in der ersten Qualifikationsrunde für die Champions League zweimal knapp verlor. Bereits vor dem Hinspiel gegen Levadia meinte FCD-Sportdirektor Rémy Manso, dass man Drita im Falle eines erneuten Aufeinandertreffens schlagen werde: „Wenn wir gegen Levadia weiterkommen, werden wir auch gegen Drita weiterkommen“ waren seine Worte. „Ehrlich gesagt motiviert es, wieder gegen Drita zu spielen, da wir uns im Rückspiel wie Idioten angelegt haben“ ließ Théo Brusco im Rahmen der Pressekonferenz vor Levadia wissen.