Differdingen sinnt gegen Drita auf Revanche

Das Rückspiel bei Levadia Tallinn war für Differdingen ein großer Entwicklungsschritt in die richtige Richtung. Man stand über das gesamt Spiel relativ sicher, erarbeitete sich ein Chancen-Plus und schien die Anfälligkeit für Flüchtigkeitsfehler wie in zahlreichen bisherigen Europapokalauftritten abgelegt zu haben.
Nun trifft man also erneut auf Drita, gegen das der Luxemburger Meister in der ersten Qualifikationsrunde für die Champions League zweimal knapp verlor. Bereits vor dem Hinspiel gegen Levadia meinte FCD-Sportdirektor Rémy Manso, dass man Drita im Falle eines erneuten Aufeinandertreffens schlagen werde: „Wenn wir gegen Levadia weiterkommen, werden wir auch gegen Drita weiterkommen“ waren seine Worte. „Ehrlich gesagt motiviert es, wieder gegen Drita zu spielen, da wir uns im Rückspiel wie Idioten angelegt haben“ ließ Théo Brusco im Rahmen der Pressekonferenz vor Levadia wissen.
Ob diese Aussagen nicht zu vollmundig waren, wird man am Donnerstagabend ab 20 Uhr sehen. Hat man seine Lektionen aus dem Juli gelernt und vermeidet man die beschriebenen einfachen Fehler, dann wird auch in den nächsten zwei Spielen gegen Drita etwas drin sein. Mit Blick auf die vergangenen Wochen könnte das Momentum tatsächlich auf Seiten des FCD liegen, u.a. auch da zwei Leistungsträger der Gastgeber ausfallen.
Mit Stürmer Kristal Abazaj ist seit Juli ein neuer Mann in das Aufgebot von Drita gekommen, bei Differdingen sind die Mittelfeldspieler Manuel Namora und Ronaldo Camará neu im Aufgebot im Vergleich zu den Partien in der Champions-League-Qualifikation. Der aus Portimao gekommene Tony José fungiert noch nicht auf der UEFA-Liste. Gespannt sein darf man auch, ob „Geheimwaffe“ Buch auf Seiten der Gäste endlich einen Platz in der ersten Elf bekommt. Seine Leistungen nicht zuletzt in Tallinn könnten dies rechtfertigen. Anstoß ist um 20 Uhr, FuPa berichtet per Liveticker vom Spiel.