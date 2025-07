Differdingen: raus ohne Applaus

Trotz eines wie im Hinspiel schwachen Starts zeigten die Differdinger Kampfgeist und erzielten in der 28.' durch Brusco den Anschlusstreffer nach einem Eckball von Bedouret (1:2). In der 1.Halbzeit war Drita weiterhin dominant, während Differdingen versuchte, offensiv Akzente zu setzen. Kevin D'Anzico hatte kurz vor der Halbzeit eine gute Möglichkeit, doch sein Schuss wurde pariert.

Nach dem Seitenwechsel war die Partie weiterhin umkämpft, und Differdingen fand besser ins Spiel. Es gab einige, wenige Chancen auf beiden Seiten, die aber ungenutzt blieben. In der 89.' wurde Hadji im Strafraum gefoult, und er verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum 2:2.

Der Strafstoß wurde erst nach einer VAR-Überprüfung gegeben. Doch die Freude währte nur kurz: in der Nachspielzeit konterte Drita schnell und Tusha erzielte das 2:3 (90.'+3), was Differdingen das Aus in der Champions-League-Qualifikation bescherte.

Differdingen steigt nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel in Kosovo damit in die 2.Qualifikationsrunde zur Conference League ab, wo man auf The New Saints aus Wales trifft, die gegen Shjendija (MKD) ausgeschieden sind.