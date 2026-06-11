Differdingen: Pedro Resende zum Dritten

Pedro Resende kehrt nach Differdingen zurück – Foto: Marco Bertamé

FC Differdingen 03

Wie Pokalsieger Differdingen am Mittwoch bekanntgab, kehrt Pedro Resende als Cheftrainer zum Fusionsverein aus der Minette-Region zurück. Resende, der Ende März bei Dynamo Budweis (CZ) seinen Posten räumen musste, stand bereits von Juli 2021 bis Oktober 2022 sowie von Juli 2023 bis Juni 2025 beim FCD an der Seitenlinie. Er beerbt Yannick Kakoko, der trotz des Erfolges in der „Coupe de Luxembourg“ nicht in Differdingen blieb.

US Folschette

Wie uns ebenfalls am Mittwoch vom Trainer selbst mitgeteilt wurde, hat Jose Ferreira seine Zusammenarbeit mit der US Folschette beendet. „Es war eine Saison intensiver Arbeit, hoher Ansprüche und gemeinsamen Engagements, in der ein wichtiges Kapitel in der Geschichte des Vereins geschrieben wurde“ so Ferreira in seiner schriftlichen Mitteilung an FuPa, in welcher er angibt, dass keine Einigung gefunden wurde, um das gemeinsame Projekt, das im erstmaligen Aufstieg in die 1.Division mündete, fortzuführen.