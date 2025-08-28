Differdingen: letzte Chance auf die Gruppenphase

Noch einmal braucht der FC Differdingen 03 seine Fans: das Rückspiel gegen Drita ist ein echtes Finale, dessen Sieger sich auf die Fleischtöpfe einer Gruppenphase eines UEFA-Wettbewerbs freuen darf. Dabei müsste der Luxemburger Meister mit mindestens zwei Toren Unterschied gewinnen, möchte man eine theoretische Lotterie im Elfmeterschießen vermeiden. Soweit die Ausgangslage.

Nach dem Hinspiel sagte Stürmer Samir Hadji gegenüber Le Quotidien, dass man nicht zu viel Respekt gegenüber Drita gezeigt habe, aber zu abwartend spielte. Was durchaus eine gültige Erklärung darstellt, könnte für Trainer Silva eine Art Vabanque-Spiel werden. Will heißen, das Gleichgewicht zwischen der unausweichlich benötigten offensiven Durchschlagskraft und defensiver Stabilität zu finden. Letztere zeigte man bislang in nur dreien seiner insgesamt sieben absolvierten internationalen Partien.

Und insgesamt sechs Gegentore aus drei Spielen gegen Drita sind durchaus ein Brett. Gelingt es einem die angesprochene Balance zu finden, wird man auch ohne den gesperrten Mfoumou nicht chancenlos gegen den kosovarischen Meister sein. Sollten Lempereur, Abreu und Co. ihre Bestform abrufen können, ist die Gruppenphase erreichbar. Anpfiff in Oberkorn ist um 20 Uhr, FuPa berichtet per Liveticker.