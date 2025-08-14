Differdingen in Tallinn mit dem Rücken zur Wand

Differdingen hat ein Problem: in fast alles bisherigen internationalen Spielen war man in der ersten halben Stunde nicht auf der Höhe. Gegen TNS geriet man immerhin während dieser Phase nicht in Rückstand, ganz anders aber im Hinspiel der 3.Qualifikationsrunde zur Conference League, als man eklatante Abwehrschwächen zeigte und Glück hatte, zu jenem Zeitpunkt nicht höher als mit 1:2 in Rückstand zu liegen.

Diese Unzulänglichkeiten wird Gastgeber Levadia Tallinn kennen und abermals auszunutzen versuchen. Findet der amtierende luxemburgische Meister zu seiner in der heimischen Liga lange bewährten defensiven Stabilität zurück, ist man nicht anzuschreiben – aber wohl nur dann. Ein Sieg mit einem Tor Unterschied in der estnischen Hauptstadt würde Verlängerung bedeuten, doch nicht den Einzug in die Play-Offs. Levadia hat sich in den letzten zwölf Monaten spielerisch weiterentwickelt und möchte sich den Hinspielsieg nicht mehr nehmen lassen.

„Wir fahren mit einem Tor Rückstand nach Tallinn. Ein Tor ist nichts, wir haben heute (d.Red.: im Hinspiel) zwei geschossen, also können wir auch dort treffen“ sagte uns Artur Abreu vor Wochenfrist nach der 2:3-Niederlage im Video-Interview. Man bleibt also optimistisch in Differdingen, für das aus dem ersten Aufeinandertreffen u.a. das klare Plus an Torabschlüssen spricht. Wird man vorne treffsicherer und hinten weniger anfällig, ist am frühen Donnerstagabend etwas drin. Anstoß ist um 18:30 Uhr Luxemburger Zeit, FuPa bietet einen Liveticker an.