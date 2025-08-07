Differdingens Trainer Pedro Silva sieht Levadia als einen starken Gegner an – Foto: paul@lsn.sarl

Differdingen erwartet spielstarkes Levadia Hinspiel in der 3.Runde der Qualifikation zur Conference League

Mit zwei 1:0-Siegen gegen TNS holte Differdingen die ersten Punkte der Saison für die BGL Ligue in der UEFA-Fünfjahreswertung, ein Verein, der in diesem Ranking annähernd hundert Plätze vor Levadia Tallinn rangiert. Wie ist der estnische Meister also einzuschätzen? In der Champions League-Qualifikation verlor der Verein zweimal gegen RFS aus Lettland, in der zweiten Runde der Qualifikation zur Conference League gelangen einem ein Sieg und ein Unentschieden gegen Iberia Tiflis. Auf die UEFA-Rangliste geschaut ist Differdingen mit Platz 303 nicht unbedingt Favorit, doch unschlagbar ist Levadia sicher nicht.

Heute, 20:00 Uhr FC Differdingen 03 Differdingen FC Levadia Tallinn FC Tallinn 20:00 live PUSH + Video Beim FCD ist man froh, dass man zunächst zuhause antreten kann. Ein Vorteil für Levadia dürfte sein, dass sie sich mitten in der Saison befinden, da in Estland über das Kalenderjahr gespielt wird. „Jeder ist bei hundert Prozent“ wusste Differdingens Trainer Pedro Silva im Rahmen der Pressekonferenz am Mittwoch zu seinen Spielern zu berichten. „Levadia ist stark, hat viel Bewegung im Spiel und verfügt über sehr kreative Spieler. Im Kollektiv sind sie ebenfalls sehr stark“ schätzt er den Gegner ein. Ob dies nicht nur Understatement war, wird man heute Abend sehen.

Video der Pressekonferenz des FCD Levadias Star sitzt mit Trainer Curro Torres auf der Bank. „Schwer wie immer“ antwortete er kurz und knapp auf die Frage, wie er Differdingen einschätzt. „Wenn man in Europa spielt, sind alle Begegnungen schwer. Sie haben sehr lange zuhause nicht verloren, das ist eine wichtige Information für uns. (…) Es ist wichtig, dass wir so wettbewerbsfähig sein werden wie immer.“

Levadias Trainer Curro Torres spielte einst für Valencia und fünfmal für Spanien – Foto: paul@lsn.sarl