 2025-08-07T08:03:27.630Z

Spielvorbericht
Differdingens Trainer Pedro Silva sieht Levadia als einen starken Gegner an
Differdingens Trainer Pedro Silva sieht Levadia als einen starken Gegner an – Foto: paul@lsn.sarl

Differdingen erwartet spielstarkes Levadia

Hinspiel in der 3.Runde der Qualifikation zur Conference League

Verlinkte Inhalte

Conference League
BGL Ligue
FC Tallinn
Differdingen

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.

Mit zwei 1:0-Siegen gegen TNS holte Differdingen die ersten Punkte der Saison für die BGL Ligue in der UEFA-Fünfjahreswertung, ein Verein, der in diesem Ranking annähernd hundert Plätze vor Levadia Tallinn rangiert. Wie ist der estnische Meister also einzuschätzen?

In der Champions League-Qualifikation verlor der Verein zweimal gegen RFS aus Lettland, in der zweiten Runde der Qualifikation zur Conference League gelangen einem ein Sieg und ein Unentschieden gegen Iberia Tiflis. Auf die UEFA-Rangliste geschaut ist Differdingen mit Platz 303 nicht unbedingt Favorit, doch unschlagbar ist Levadia sicher nicht.

Heute, 20:00 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
FC Levadia Tallinn
FC Levadia TallinnFC Tallinn
20:00live
+Video

Beim FCD ist man froh, dass man zunächst zuhause antreten kann. Ein Vorteil für Levadia dürfte sein, dass sie sich mitten in der Saison befinden, da in Estland über das Kalenderjahr gespielt wird. „Jeder ist bei hundert Prozent“ wusste Differdingens Trainer Pedro Silva im Rahmen der Pressekonferenz am Mittwoch zu seinen Spielern zu berichten. „Levadia ist stark, hat viel Bewegung im Spiel und verfügt über sehr kreative Spieler. Im Kollektiv sind sie ebenfalls sehr stark“ schätzt er den Gegner ein. Ob dies nicht nur Understatement war, wird man heute Abend sehen.

Video der Pressekonferenz des FCD

Levadias Star sitzt mit Trainer Curro Torres auf der Bank. „Schwer wie immer“ antwortete er kurz und knapp auf die Frage, wie er Differdingen einschätzt. „Wenn man in Europa spielt, sind alle Begegnungen schwer. Sie haben sehr lange zuhause nicht verloren, das ist eine wichtige Information für uns. (…) Es ist wichtig, dass wir so wettbewerbsfähig sein werden wie immer.“

Levadias Trainer Curro Torres spielte einst für Valencia und fünfmal für Spanien
Levadias Trainer Curro Torres spielte einst für Valencia und fünfmal für Spanien – Foto: paul@lsn.sarl

Die Partie, bei der der VAR wie in der ersten Qualifikationsrunde zur Champions League wieder zum Einsatz kommen wird, könnt ihr im FuPa-Liveticker ab 20 Uhr verfolgen.

Statistiken

FC Differdingen 03

  • UEFA Ranking: 303 (Nr. 2 aus Luxemburg hinter F91)
  • Internationale Bilanz: 45 Spiele, 13 Siege, 7 Unentschieden, 25 Niederlagen (Tore 45:72)
  • 2x luxemburgischer Meister
  • 6x luxemburgischer Pokalsieger
  • Bilanz gegen estnische Gegner: 1 Sieg, 1 Unentschieden (2011 auch gegen Levadia Tallinn)

FC Levadia Tallinn

  • UEFA Ranking: 245 (Nr. 3 aus Estland)
  • Internationale Bilanz: 86 Spiele, 20 Siege, 20 Unentschieden, 46 Niederlagen (Tore 89:138)
  • 11x estnischer Meister
  • 12x estnischer Pokalsieger
  • 9x estnischer Ligapokalsieger
  • Bilanz gegen luxemburgische Gegner: 1 Unentschieden, 1 Niederlage (2011 auch gegen Differdingen)
Aufrufe: 07.8.2025, 11:58 Uhr
Paul KrierAutor