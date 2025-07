»Diffamierende Äußerungen im Ticker«: Stellungnahme des FV Weißenhorn

Liebe Fußballfreunde,



mit großem Bedauern haben wir Kenntnis von einem Vorfall im Zusammenhang mit dem Liveticker auf FuPa im Rahmen des Freundschaftsspiels zwischen dem FV Weißenhorn und dem FC Birumut Ulm am 6. Juli genommen. Die darin getätigten, persönlich diffamierenden Äußerungen entsprechen in keiner Weise den Grundwerten unseres Vereins.



Wir als FV Weißenhorn distanzieren uns in aller Deutlichkeit von den getätigten Aussagen. Sie widersprechen sowohl unseren formellen Vereinswerten – wie Respekt, Fairness und Toleranz – als auch unserer gelebten, informellen Vereinskultur, die von gegenseitiger Wertschätzung und sportlicher Integrität geprägt ist. Persönliche Beleidigungen, gleich welcher Art, haben in unserem Vereinsumfeld keinen Platz – weder im sportlichen Kontext noch in der medialen Berichterstattung.



Die Identität des Verfassers ist derzeit unklar. Wir nehmen den Vorfall deshalb sehr ernst und stehen bereits in Kontakt mit FuPa sowie den zuständigen Ermittlungsbehörden, um den Sachverhalt umfassend aufzuklären.



Im Sinne eines respektvollen Miteinanders und im Bewusstsein unserer Vorbildfunktion im Sport danken wir allen Beteiligten, die uns bei der Aufklärung unterstützen. Wir setzen uns weiterhin dafür ein, dass unser Verein ein Ort des Fairplay und des gegenseitigen Respekts bleibt.

Mit sportlichen Grüßen

Der Vorstand

FV Weißenhorn 1920 e.V.

Weißenhorn, 07. Juli 2025