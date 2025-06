Dieunedort Djobissie verstärkt FC Bosporus Kassel

Der FC Bosporus wird in der nächsten Saison auf die Dienste des vielseitigen Menschen und Innenverteidiger Dieunedort Djobissie zählen.

Seine ausgeprägten analytischen Fähigkeiten, sein kritischer Verstand, seine Liebe zu Menschen und Sport sowie sein loyales Engagement haben es ihm in den letzten Jahren ermöglicht, die Entwicklung von Vereinen wie dem FSV Wolfhagen, dem TSV Zierenberg und jüngst dem VfL Kassel aktiv mitzugestalten.

Zum Bosporus-Projekt sagte Dieunedort: „Ich danke dem Verein, dem Vorstand, den Trainern und Otto Hofmann für ihr Vertrauen. Die Gespräche waren auf allen Seiten emotional und aufrichtig, was mir meine Entscheidung erleichtert hat. Ich werde den Verein und alle seine Anhänger von ganzem Herzen und mit vollem Engagement unterstützen. Ich möchte kurz-, mittel- und langfristig zur Weiterentwicklung des FC Bosporus beitragen und alles daran setzen, die Vereinsstruktur zu verbessern und den Verein in der Stadt Kassel an die Stelle zu setzen, die er verdient.“