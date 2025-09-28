 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ligabericht
Passt, wackelt und hebt ab: Eisemroths "Geburtstagskind" Marcel Hild nach seinem 2:0 beim 4:2-Erfolg gegen Merkenbach. © Lars Hinter
Dietzhölztal schlägt Herborn

Teaser KLA DILLENBURG: +++ In der Fußball-A-Liga feiert die SG Dietzhölztal den zweiten Sieg gegen Herborn. Die SG Obere Dill zieht oben einsam ihre Kreise. In Niederweidbach kommt ein Rettungshubschrauber +++

Dillenburg. Die SG Obere Dill (5:1 bei der SG Aartal) zieht an der Tabellenspitze der Fußball-A-Liga Dillenburg weiter einsam ihre Kreise. Sechs Zähler dahinter folgen der VfL Fellerdilln (2:1 gegen Eschenburg II) und der SV Herborn (2:3 bei der SG Dietzhölztal). Die SG Roth/Simmersbach hat das Verfolgerduell bei der SG Sinn/Hörbach 3:2 gewonnen. Klare Heimsiege feierten der TuS Driedorf (3:0 gegen Frohnhausen II), der SV Eisemroth (4:2 gegen Merkenbach), der FC Niederroßbach (4:0 gegen Breitscheid) sowie der TSV Ballersbach (5:1 gegen Eibach).

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

