Dietzhölztal schlägt Herborn

Teaser KLA DILLENBURG: +++ In der Fußball-A-Liga feiert die SG Dietzhölztal den zweiten Sieg gegen Herborn. Die SG Obere Dill zieht oben einsam ihre Kreise. In Niederweidbach kommt ein Rettungshubschrauber +++
Dillenburg. Die SG Obere Dill (5:1 bei der SG Aartal) zieht an der Tabellenspitze der Fußball-A-Liga Dillenburg weiter einsam ihre Kreise. Sechs Zähler dahinter folgen der VfL Fellerdilln (2:1 gegen Eschenburg II) und der SV Herborn (2:3 bei der SG Dietzhölztal). Die SG Roth/Simmersbach hat das Verfolgerduell bei der SG Sinn/Hörbach 3:2 gewonnen. Klare Heimsiege feierten der TuS Driedorf (3:0 gegen Frohnhausen II), der SV Eisemroth (4:2 gegen Merkenbach), der FC Niederroßbach (4:0 gegen Breitscheid) sowie der TSV Ballersbach (5:1 gegen Eibach).