Dietz: „Wir haben nie aufgehört, an uns zu glauben“

Schlebusch feierte den Klassenerhalt – Foto: Christoph Tiroux

Mit dem spektakulären 3:3 beim 1. FC Spich hat der SV Schlebusch den Klassenerhalt in der Landesliga am vorletzten Spieltag perfekt gemacht. Trainer Heiko Dietz blickt auf die vergangenen Monate im Abstiegskampf zurück, spricht über die Entwicklung seiner Mannschaft und erklärt, warum ihn dieser Erfolg besonders stolz macht.

Heiko Dietz Es war tatsächlich von allem etwas dabei. Die Erleichterung war natürlich riesig, weil wir alle wussten, was auf dem Spiel stand. Aber vor allem war ich stolz auf die Mannschaft. Die Jungs haben in den vergangenen Monaten unglaublich viel investiert und sich diesen Klassenerhalt hart erarbeitet. In so einem Moment denkt man weniger an sich selbst, sondern an die Spieler, den Verein und alle Menschen, die uns unterstützt haben.

Herr Dietz, viele Trainer sprechen nach einer Rettung von Erleichterung. Was war bei Ihnen nach dem Schlusspfiff das erste Gefühl: Stolz, Freude oder einfach nur, dass eine riesige Last abgefallen ist?

Dietz Wenn ich nicht daran geglaubt hätte, hätte ich die Aufgabe nicht übernommen. Natürlich gab es schwierige Phasen, in denen die Situation nicht einfacher geworden ist. Aber ich habe von Anfang an gespürt, dass in dieser Mannschaft wirklich Qualität und Charakter stecken. Entscheidend war, dass wir nie aufgehört haben, an uns zu glauben und trotz Rückschlägen weiterzuarbeiten.

Als Sie die Mannschaft übernommen haben: Haben Sie damals wirklich daran geglaubt, dass Sie den Klassenerhalt schaffen können – oder gab es Momente, in denen Sie selbst gezweifelt haben?

Nach dem 0:3 zur Halbzeit in Spich schien der Klassenerhalt plötzlich wieder zu wackeln. Was haben Sie in der Kabine gesagt, damit Ihre Mannschaft anschließend so eine Reaktion zeigt?

Dietz In erster Linie ging es darum, Ruhe zu bewahren. Laut werden bringt in solchen Situationen meistens wenig. Wir haben die Fehler klar angesprochen, aber auch daran erinnert, dass noch 45 Minuten zu spielen sind. Die Mannschaft sollte wieder mutiger auftreten und an ihre Stärken glauben. Die Reaktion nach der Pause hat gezeigt, dass die Jungs mental absolut intakt sind.

Der SV Schlebusch hat in den vergangenen Wochen mehrfach Führungen spät verspielt, gleichzeitig aber auch enorme Comeback-Qualitäten gezeigt. Was sagt diese Mannschaft aus Ihrer Sicht über ihren Charakter aus?

Dietz Dass sie niemals aufgibt. Natürlich haben wir uns über die verlorenen Punkte geärgert, aber die Mannschaft hat immer wieder gezeigt, dass sie Rückschläge wegstecken kann. Das ist nicht selbstverständlich. Gerade in einer schwierigen Saison braucht man Spieler, die Verantwortung übernehmen und auch in kritischen Situationen weitermachen.

Sie haben in dieser Saison immer wieder mit Verletzungen, Ausfällen und personellen Engpässen kämpfen müssen. War dieser Klassenerhalt deshalb vielleicht sogar einer der größten Erfolge Ihrer bisherigen Trainerlaufbahn?

Dietz Er wird auf jeden Fall einen besonderen Platz einnehmen. Die Rahmenbedingungen waren nicht immer einfach, und wir mussten häufig improvisieren. Umso höher ist die Leistung meiner Mannschaft einzuschätzen. Ob es mein größter Erfolg ist, werden andere beurteilen. Für mich zählt, dass wir unser gemeinsames Ziel erreicht haben.

Welche Spieler oder Entwicklungen stehen für Sie stellvertretend für die Rückrunde? Gab es Akteure, die Sie besonders positiv überrascht haben?

Dietz Ich möchte bewusst keinen einzelnen Spieler herausheben. Unsere Stärke war, dass viele Spieler im Laufe der Rückrunde einen Schritt nach vorne gemacht haben. Einige junge Spieler haben Verantwortung übernommen, andere haben sich nach schwierigen Phasen zurückgekämpft. Entscheidend war die Entwicklung der Mannschaft als Einheit.

Sie haben nach dem Spiel gesagt, die Mannschaft habe Sie als Trainer und als Mensch angenommen. Was meinen Sie damit konkret?

Dietz Vertrauen entsteht nicht von heute auf morgen. Mir war wichtig, ehrlich und offen mit den Spielern umzugehen. Dass die Mannschaft meine Ideen angenommen hat, hat man auf dem Platz gesehen. Aber noch wichtiger ist für mich der menschliche Umgang miteinander. Wenn Spieler wissen, dass man hinter ihnen steht, entsteht eine Basis, auf der man erfolgreich arbeiten kann.

Sie werden auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie des SVS stehen. Was sind Ihre Ziele für den Sommer und die nächste Spielzeit?

Dietz Zunächst wollen wir den Saisonabschluss am Sonntag um 14 Uhr gegen den FV Bad Honnef zuhause im Bühl gemeinsam genießen und dann die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Unser Ziel muss sein, den Verein sportlich weiter zu stabilisieren. Wir wollen eine gute Vorbereitung absolvieren, die Mannschaft gezielt auf dem Transfermarkt verstärken und von Beginn an eine ruhigere Saison spielen. Langfristig geht es darum, den SV Schlebusch Schritt für Schritt weiterzuentwickeln.