Dietz vor Kellerkracher: »Wir werden die passende Reaktion zeigen!«

Am 30. Spieltag der Landesliga Nordwest kommt es im Karl-Fleschutz-Stadion zum absoluten Überlebenskampf: Der 1. FC Lichtenfels (15.) bittet die DJK Dampfach (16.) zum Kellerduell. Während die Hausherren nach der bitteren Pleite in Hain auf Wiedergutmachung brennen, geht es für die Gäste aus Dampfach darum, den Anschluss an die direkten Nichtabstiegsplätze nicht endgültig zu verlieren. Ein echtes „Endspiel“ um den Klassenerhalt.
Die tabellarische Konstellation könnte kaum spannender sein. Der 1. FC Lichtenfels belegt mit 30 Punkten den ersten direkten Abstiegsrelegationsplatz, hat aber den rettenden 14(13). Rang – aktuell vom FC Bad Kissingen (DJK Hain) besetzt – bei nur einem Zähler Rückstand fest im Visier. Trainer Stefan Dietz blickt mit gemischten Gefühlen auf die Vorwoche zurück: „Es war von uns als Mannschaft insgesamt zu wenig, um so ein Spiel zu gewinnen. Eine total unnötige, aber insgesamt wohl verdiente Niederlage. Es war schon ein kleiner Schlag ins Gesicht, dass wir dort verloren haben.“ Dennoch gibt er sich kämpferisch: „Auch wenn sich die aktuelle Situation schwierig anfühlt, ist sie keineswegs aussichtslos. Wir haben nur einen Punkt Rückstand zum rettenden Ufer und alles weiterhin selbst in der eigenen Hand.“
Die Gäste der DJK Dampfach stehen mit 28 Punkten noch stärker unter Druck und belegen aktuell den 16. Tabellenplatz. Zuletzt setzte es für die Mannschaft von Trainer Oliver Kröner eine schmerzhafte 0:2-Heimniederlage gegen den direkten Konkurrenten SV Vatan Spor Aschaffenburg. Trotz großer Bemühungen fand die DJK gegen defensivstarke Aschaffenburger keine Mittel, während Oktay Sevim und Peter Sprung die Dampfacher Defensive zweimal entscheidend überwanden. Um nicht den Anschluss an Lichtenfels und die rettenden Ränge zu verlieren, ist am Obermain ein Dreier fast schon Pflicht. Dietz weiß um die Schwere der Aufgabe: „Dampfach ist bekanntermaßen ein sehr unangenehmer Gegner, da sie als Einheit zusammenstehen und nie aufgeben.“
Das Hinspiel am 13. Spieltag war eine hitzige Angelegenheit, die Lichtenfels knapp mit 1:0 für sich entschied. Maximilian Pfadenhauer erzielte bereits in der 8. Minute den goldenen Treffer. In einer turbulenten Schlussphase sah die DJK Dampfach damals gleich doppelt Rot: Ralf Riedlmeier (Gelb-Rot) und Felix Müller mussten in der 98. Minute vorzeitig vom Feld.
Für das Rückspiel fordert Stefan Dietz von seinen Schützlingen eine klare Leistungssteigerung: „Fakt ist aber auch, dass die Spiele weniger werden und wir punkten müssen. Wir werden die passende Reaktion zeigen! Zusätzliche Motivation braucht hier keiner meiner Spieler! Wir sind uns absolut der Situation bewusst. Vielmehr wird es darum gehen, einen guten Mix zwischen der notwendigen Anspannung, aber auch der erforderlichen Lockerheit zu finden.“ In Lichtenfels hofft man, dass dieser Mix den Ausschlag gibt, um den direkten Konkurrenten auf Distanz zu halten.
Die restlichen Spiele des 30. Spieltags: