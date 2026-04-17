Dietz vor Kellerkracher: »Wir werden die passende Reaktion zeigen!« Abstiegs-Showdown in Lichtenfels: 1. FCL empfängt die DJK Dampfach +++ Nur zwei Punkte trennen die Rivalen +++ Kampf ums rettende Ufer von Marco Baumgartner · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Im ersten Duell setzte sich der 1. FC Lichtenfels (in rot) knapp mit 1:0 gegen die DJK Dampfach durch. – Foto: Ryan Evans

Am 30. Spieltag der Landesliga Nordwest kommt es im Karl-Fleschutz-Stadion zum absoluten Überlebenskampf: Der 1. FC Lichtenfels (15.) bittet die DJK Dampfach (16.) zum Kellerduell. Während die Hausherren nach der bitteren Pleite in Hain auf Wiedergutmachung brennen, geht es für die Gäste aus Dampfach darum, den Anschluss an die direkten Nichtabstiegsplätze nicht endgültig zu verlieren. Ein echtes „Endspiel“ um den Klassenerhalt.

Die tabellarische Konstellation könnte kaum spannender sein. Der 1. FC Lichtenfels belegt mit 30 Punkten den ersten direkten Abstiegsrelegationsplatz, hat aber den rettenden 14(13). Rang – aktuell vom FC Bad Kissingen (DJK Hain) besetzt – bei nur einem Zähler Rückstand fest im Visier. Trainer Stefan Dietz blickt mit gemischten Gefühlen auf die Vorwoche zurück: „Es war von uns als Mannschaft insgesamt zu wenig, um so ein Spiel zu gewinnen. Eine total unnötige, aber insgesamt wohl verdiente Niederlage. Es war schon ein kleiner Schlag ins Gesicht, dass wir dort verloren haben.“ Dennoch gibt er sich kämpferisch: „Auch wenn sich die aktuelle Situation schwierig anfühlt, ist sie keineswegs aussichtslos. Wir haben nur einen Punkt Rückstand zum rettenden Ufer und alles weiterhin selbst in der eigenen Hand.“