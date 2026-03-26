Dietz verstärkt Friedrichsberger Defensive

Der TSV Friedrichsberg-Busdorf vermeldet den ersten Transfer für die Saison 2026/27: Mit Julian Dietz gewinnt der Verein einen zweikampfstarken Innenverteidiger, der sportlich wie menschlich überzeugen soll.

Der TSV Friedrichsberg-Busdorf hat früh Klarheit auf dem Transfermarkt geschaffen und seinen ersten Neuzugang für die Spielzeit 2026/27 präsentiert: Julian Dietz wechselt vom SC Neukirchen nach Schleswig und soll künftig die Defensive stabilisieren.

Der 25-jährige Innenverteidiger ist im Umfeld des Vereins längst kein Unbekannter mehr. Aus beruflichen Gründen zog es Dietz bereits vor einigen Monaten nach Schleswig, wo er seitdem regelmäßig am Training des TSV teilnimmt. Für Pflichtspiele lief er bislang allerdings noch für seinen Heimatverein auf – ein Umstand, der sich mit Beginn der neuen Saison ändern wird.