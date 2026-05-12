Dietz sorgt für Comeback-Sieg: Walbeck schlägt den TSV WaWa

Hat die Entscheidung gebracht: Robin Dietz. – Foto: Christian Verheyen

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Der SV Walbeck hat seine Negativserie beendet und dem formstarken TSV Wachtendonk-Wankum einen späten Rückschlag zugefügt. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen bereits nach fünf Minuten in Führung, als Maximilian Wisniewski zum 1:0 traf. Für Wachtendonk schien sich damit zunächst die nächste erfolgreiche Partie anzubahnen, nachdem die Mannschaft zuletzt zwei Siege in Serie gefeiert hatte. Walbeck brauchte einige Zeit, um offensiv besser in die Begegnung zu finden, hielt die Partie aber offen und arbeitete sich zunehmend zurück. Lange blieb es jedoch bei der knappen Führung der Gäste, ehe Lukas Wistuba in der 67. Minute den Ausgleich erzielte. In der Schlussphase sollte der entscheidende Treffer dann noch gelingen.

Dieser fiel schließlich kurz vor dem Ende zugunsten der Gastgeber: Nach einer Hereingabe setzte sich Robin Dietz im Strafraum durch und köpfte Walbeck in der 88. Minute zum 2:1-Erfolg. Damit verschaffte sich die Mannschaft von Trainer Carlos Hurtado Martinez im unteren Mittelfeld etwas Luft und stoppte zugleich die starke Serie der Gäste. Der TSV Wachtendonk-Wankum verpasste dagegen den möglichen Sprung weiter nach vorne und bleibt punktgleich mit Grün-Weiß Vernum.

Fr., 15.05.2026, 19:30 Uhr Viktoria Winnekendonk SV WiDo Uedemer SV Uedemer SV 19:30 live PUSH

Spieltext SV WiDo - Uedemer SV

Fr., 15.05.2026, 20:00 Uhr FC Aldekerk Aldekerk SV Nütterden Nütterden 20:00 live PUSH

Spieltext Aldekerk - Nütterden

Spieltext Vernum - Pfalzdorf II

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr SV Sevelen Sevelen TSV Nieukerk TSV Nieukerk 15:30 PUSH

Spieltext Sevelen - TSV Nieukerk

Spieltext SGE B.-Hau II - Wissel

Spieltext 1. FC Kleve II - SV Issum

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr Siegfried Materborn Materborn SV Veert SV Veert 15:30 live PUSH

Spieltext Materborn - SV Veert

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag

Sa., 30.05.26 18:00 Uhr SV Veert - SV Walbeck

So., 31.05.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - 1. FC Kleve II

So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SGE Bedburg-Hau II

So., 31.05.26 15:15 Uhr Uedemer SV - Siegfried Materborn

So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Aldekerk - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Issum - Viktoria Winnekendonk

So., 31.05.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Sevelen

So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Nütterden - Grün-Weiß Vernum



30. Spieltag

So., 07.06.26 13:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SGE Bedburg-Hau II

So., 07.06.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - Viktoria Winnekendonk

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Walbeck - Uedemer SV

So., 07.06.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - FC Aldekerk

So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Sevelen - SV Nütterden

So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - TSV Nieukerk

So., 07.06.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Issum

So., 07.06.26 15:30 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Veert

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