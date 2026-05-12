 2026-05-12T12:35:39.633Z

Allgemeines

Dietz sorgt für Comeback-Sieg: Walbeck schlägt den TSV WaWa

Der TSV Wachtendonk-Wankum reiste mit zwei Siegen in Serie zum SV Walbeck, kassierte dort aber einen späten Rückschlag. Nach frühem Rückstand kämpfte sich Walbeck zurück und entschied das Duell kurz vor Schluss.

von André Nückel · Heute, 22:12 Uhr · 0 Leser
Hat die Entscheidung gebracht: Robin Dietz.
Hat die Entscheidung gebracht: Robin Dietz. – Foto: Christian Verheyen

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Kreisliga A Kleve/GE
1. FC Kleve II
TSV WaWa
Materborn
Sevelen

Spieltag 28 in der Kreisliga A Kleve-Geldern: Der SV Walbeck schlägt am Dienstag den TSV Wachtendonk-Wankum nach Rückstand.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Heute, 20:00 Uhr
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
2
1
Abpfiff
Der SV Walbeck hat seine Negativserie beendet und dem formstarken TSV Wachtendonk-Wankum einen späten Rückschlag zugefügt. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen bereits nach fünf Minuten in Führung, als Maximilian Wisniewski zum 1:0 traf. Für Wachtendonk schien sich damit zunächst die nächste erfolgreiche Partie anzubahnen, nachdem die Mannschaft zuletzt zwei Siege in Serie gefeiert hatte.

Walbeck brauchte einige Zeit, um offensiv besser in die Begegnung zu finden, hielt die Partie aber offen und arbeitete sich zunehmend zurück. Lange blieb es jedoch bei der knappen Führung der Gäste, ehe Lukas Wistuba in der 67. Minute den Ausgleich erzielte. In der Schlussphase sollte der entscheidende Treffer dann noch gelingen.

Dieser fiel schließlich kurz vor dem Ende zugunsten der Gastgeber: Nach einer Hereingabe setzte sich Robin Dietz im Strafraum durch und köpfte Walbeck in der 88. Minute zum 2:1-Erfolg. Damit verschaffte sich die Mannschaft von Trainer Carlos Hurtado Martinez im unteren Mittelfeld etwas Luft und stoppte zugleich die starke Serie der Gäste. Der TSV Wachtendonk-Wankum verpasste dagegen den möglichen Sprung weiter nach vorne und bleibt punktgleich mit Grün-Weiß Vernum.

Fr., 15.05.2026, 19:30 Uhr
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
19:30live
Spieltext SV WiDo - Uedemer SV

Fr., 15.05.2026, 20:00 Uhr
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
20:00live
Spieltext Aldekerk - Nütterden

Fr., 15.05.2026, 20:00 Uhr
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf II
20:00
Spieltext Vernum - Pfalzdorf II

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
15:30
Spieltext Sevelen - TSV Nieukerk

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau II
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
15:30live
Spieltext SGE B.-Hau II - Wissel

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
SV Issum
SV IssumSV Issum
15:30
Spieltext 1. FC Kleve II - SV Issum

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
SV Veert
SV VeertSV Veert
15:30live
Spieltext Materborn - SV Veert

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag
Sa., 30.05.26 18:00 Uhr SV Veert - SV Walbeck
So., 31.05.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - 1. FC Kleve II
So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SGE Bedburg-Hau II
So., 31.05.26 15:15 Uhr Uedemer SV - Siegfried Materborn
So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Aldekerk - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Issum - Viktoria Winnekendonk
So., 31.05.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Sevelen
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Nütterden - Grün-Weiß Vernum

30. Spieltag
So., 07.06.26 13:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SGE Bedburg-Hau II
So., 07.06.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - Viktoria Winnekendonk
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Walbeck - Uedemer SV
So., 07.06.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - FC Aldekerk
So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Sevelen - SV Nütterden
So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - TSV Nieukerk
So., 07.06.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Issum
So., 07.06.26 15:30 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Veert

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