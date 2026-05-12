Dietz sorgt für Comeback-Sieg: Walbeck schlägt den TSV WaWa

Spieltag 28 in der Kreisliga A Kleve-Geldern: Der SV Walbeck schlägt am Dienstag den TSV Wachtendonk-Wankum nach Rückstand.
Walbeck brauchte einige Zeit, um offensiv besser in die Begegnung zu finden, hielt die Partie aber offen und arbeitete sich zunehmend zurück. Lange blieb es jedoch bei der knappen Führung der Gäste, ehe Lukas Wistuba in der 67. Minute den Ausgleich erzielte. In der Schlussphase sollte der entscheidende Treffer dann noch gelingen.
Dieser fiel schließlich kurz vor dem Ende zugunsten der Gastgeber: Nach einer Hereingabe setzte sich Robin Dietz im Strafraum durch und köpfte Walbeck in der 88. Minute zum 2:1-Erfolg. Damit verschaffte sich die Mannschaft von Trainer Carlos Hurtado Martinez im unteren Mittelfeld etwas Luft und stoppte zugleich die starke Serie der Gäste. Der TSV Wachtendonk-Wankum verpasste dagegen den möglichen Sprung weiter nach vorne und bleibt punktgleich mit Grün-Weiß Vernum.
29. Spieltag
Sa., 30.05.26 18:00 Uhr SV Veert - SV Walbeck
So., 31.05.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - 1. FC Kleve II
So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SGE Bedburg-Hau II
So., 31.05.26 15:15 Uhr Uedemer SV - Siegfried Materborn
So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Aldekerk - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Issum - Viktoria Winnekendonk
So., 31.05.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Sevelen
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Nütterden - Grün-Weiß Vernum
30. Spieltag
So., 07.06.26 13:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SGE Bedburg-Hau II
So., 07.06.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - Viktoria Winnekendonk
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Walbeck - Uedemer SV
So., 07.06.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - FC Aldekerk
So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Sevelen - SV Nütterden
So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - TSV Nieukerk
So., 07.06.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Issum
So., 07.06.26 15:30 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Veert
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