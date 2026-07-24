Dietz sieht gute Basis bei neu zusammengestelltem Team

Schlebusch arbeitet intensiv – Foto: Christoph Tiroux

Seit dem vergangenen Sonntag rollt beim SV Schlebusch wieder der Ball. Mit einer zweistündigen Auftakteinheit hat Landesliga-Trainer Heiko Dietz seine Mannschaft in die Vorbereitung auf die kommende Saison geschickt. Es ist eine Vorbereitung, die beim Traditionsverein aus Leverkusen von großen Veränderungen geprägt wird. Knapp 20 neue Spieler gehören inzwischen zum Kader, zahlreiche Leistungsträger haben den Verein verlassen. Entsprechend groß ist die Herausforderung für Trainerteam und Mannschaft.

Schon beim Trainingsauftakt wurde deutlich, dass die kommenden Wochen intensiv werden. Dietz und sein Trainerteam wollen die sechs Wochen bis zum Saisonstart nutzen, um aus vielen neuen Einzelteilen eine funktionierende Mannschaft zu formen. „Die Jungs sind soweit fit, keiner hat sich zu sehr gehen lassen. Wir haben eine gute Grundbasis, das ist wichtig, um die ersten Wochen nicht zu verpassen“, sagt Dietz. Die Spieler hatten für die Sommerpause individuelle Lauf- und Trainingspläne erhalten und brachten offenbar die gewünschte körperliche Verfassung mit zurück an den Bühl.

Dietz: „Ergebnisse erstmal nicht so wichtig“

Lange Zeit zum Eingewöhnen bleibt allerdings nicht: Bereits wenige Tage nach dem Trainingsstart stand für die Schlebuscher die erste Wettkampfpraxis auf dem Programm. Der SVS nimmt am LBM-TuSpo-Cup in Richrath teil und absolvierte dort bereits die ersten beiden Vorbereitungsspiele. Der Auftakt verlief vielversprechend. Gegen den TuS Rheindorf feierte Schlebusch einen deutlichen 7:0-Erfolg. Besonders erfreulich aus Sicht des Trainerteams: Gleich mehrere Zugänge und junge Spieler konnten sich in die Torschützenliste eintragen. Nur einen Tag später folgte allerdings die erste Ernüchterung. Gegen Gastgeber TuSpo Richrath setzte es eine deutliche 1:5-Niederlage. Den einzigen Schlebuscher Treffer erzielte Nachwuchsstürmer Marius Lupasco. „Das Turnier so früh in der Vorbereitung ist schon eine gute Sache. Vieles sah schon ganz gut aus, aber wir sind natürlich noch ganz am Anfang. Da muss sich noch ganz viel entwickeln und das ist auch völlig normal“, erklärt der Trainer.