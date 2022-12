Dietz hört im Sommer auf Hier der offizielle Pressebericht:

Oliver Voet und Ralph Stroeve übernehmen Sparta Nordhorn I - Jörg Dietz hört im Sommer auf

Der Kreisligist Sparta Nordhorn hat sein Trainer-Team für die neue Saison vorgestellt. Der bisherige Co-Trainer Oliver Voet und Ralph Stroeve, aktuell Trainer der 2. Mannschaft, werden ab dem kommenden Sommer die Geschicke am Jahnplatz leiten. Die beiden jungen Trainer kamen 2015 zum Nordhorner Verein und spielten jeweils drei Jahre aktiv im Senioren-Bereich, ehe sie gemeinsam in die Alten Herren gingen. Seit 2019 sind sowohl Voet als auch Stroeve für die 1. bzw. 2. Mannschaft in einer Trainer-Funktion tätig.