Dietz geht optimistisch in die erste Saison als Trainer Endenichs

Nach dem 28. Spieltag des vergangenen Spieljahres stand es fest: Der FV Bonn-Endenich steigt aus der Mittelrheinliga ab. Zur kommenden Landesliga-Saison holte sich der Absteiger einen neuen Trainer an die Seitenlinie. Heiko Dietz heißt der neue Übungsleiter der Bonner.

Nach einigen Jahren als Trainer in der Jugendabteilung des SV Bergisch Gladbach 09 und des 1. FC Düren, wagte der 45-Jährige in der Saison 23/24 den Schritt in die Herrenabteilung. Nur eine Spielzeit später schaffte er den Aufstieg mit den Kölnern. Nun steht er vor seinem ersten Jahr als Coach einer Landesliga-Mannschaft.

Neben der Integration seines Spielsystems war auch die Frage, wie schnell und gut er aufgenommen wird im Klub. Dietz sagte dazu folgendes: "Der Verein hat es mir total leicht gemacht. Erstmal die verantwortlichen Personen, die mich total gut empfangen haben, mir sofort auch hilfsbereit gegenüber waren. Das war alles top." Doch nicht nur bei den Verantwortlichen kam der neue Cheftrainer gut an. "Das Team hat es mir auch leicht gemacht. Sie sind sehr empfänglich für die Veränderungen, die ich mit rein bringe. Sie versuchen es umzusetzen und deshalb war der Einstieg für mich sehr gut", erklärte der ehemalige Dürener.

Doch direkt zu Beginn gibt es kleinere Schwierigkeiten bei den Bonnern. "Aktuell ist es so, dass es eine durchwachsende Vorbereitung bei uns ist. Aufgrund dessen, dass in den Testspielen einfach durchwachsende Leistungen da waren", erklärte der Übungsleiter. Zeitgleich zeigt er allerdings Verständnis dafür und bleibt gelassen im Bezug auf die Zukunft. "Es ist denke ich auch ein Stück weit normal, aufgrund der neuen Spielphilosophie, die ich als Trainer den Jungs vermitteln will. Unterm Strich kann ich trotzdem sagen, dass wir auf einem guten Weg sind und ich auch zuversichtlich bin, dass sich das in den nächsten Wochen noch festigen wird und dass es zum Saisonstart auch von den Jungs umgesetzt wird", äußerte der 45-Jährige.

Junge, ambitionierte Truppe

Sowohl auf der Zugangs- als auch auf der Abgangsseite gab es viel Bewegung in Endenich. Die Bonner verloren wichtige Stammspieler, wie beispielsweise Keita Kinoshita oder auch Emirhan Özen. Zeitgleich verpflichtete der Landesligist einige Spieler mit Landesliga-Erfahrung, wie zum Beispiel Rückkehrer Jan Werner. Dabei lief die Kaderplanung stets strategisch ab. "Der Kader wurde im Vorfeld mit dem sportlichen Leiter besprochen. Von meiner Seite aus wurden Spielerprofile dar gelegt und das ist dann so größtenteils gelaufen. Der Kader ist fast komplett. Wir haben im Kader größtenteils jede Position doppelt besetzt und das ist wirklich sehr gut so" erzählte der Übungsleiter.

Angesprochen auf die Neuzugänge sagte der 45-Jährige folgendes: "Ich hoffe sie bringen frischen Wind in die ganze Truppe und dass sie ihre Qualitäten, die sie mitbringen, dann auch weiter entwickeln. Ich hoffe die Jüngeren gehen den nächsten Step. Wir haben ja auch noch einen etwas älteren Spieler geholt, den Nils Remagen. Von ihm erhoffe ich mir, dass er die Führungsebene mit bekleidet. Aufgrund seiner Erfahrung haben wir da einen sehr guten Spieler dazu bekommen." Er ergänzte noch: "Wie gesagt, die jüngeren Spieler machen einen guten Eindruck, sind sehr wissensbegierig, lernwillig etc. und das passt schon sehr gut."

Oberes Tabellendrittel als Mission

Nach dem bitteren Abstieg in der vergangenen Saison ist Endenich natürlich ein Aufstiegskandidat. Die Ansprüche im Verein sind klar definiert. "Das Saisonziel ist schon so definiert, dass wir im oberen Tabellendrittel spielen wollen, dass wir unser Ziel dahingehend gesetzt haben, oben mitzuspielen. Dass man sofort den Aufstieg anpeilt, wird man von mir erstmal nicht hören", sagte der Cheftrainer. Er betonte außerdem noch: "Es geht in erster Linie darum, gut in die Saison zu kommen und sich dann Zwischenziele setzt, als sage ich mal ein ganzes Saisonziel."

Auf die Frage, welche persönlichen Ziele der Übungsleiter für das kommende Spieljahr hat, antwortete er: "Definitiv erfolgreich zu sein, ich glaube deswegen macht man es. Dass man eine erfolgreiche Saison mit den Jungs spielt, die definitiv möglich ist aufgrund des Potenzials, das vorhanden ist. Aber wir wollen auch einen guten Teamspirit entwickeln. Den Jungs einfach ein gutes Gemeinschaftsgefühl Woche für Woche, Training für Training, geben." Abschließend sagte er: "Wir wollen, dass jeder junge Spieler, aber natürlich auch die Älteren, denn die können sich auch immer weiterentwickeln, sich entwickeln und dass wir Woche für Woche die bestmögliche Leistung abrufen. Das ist das, was ich mir so ein bisschen auf die Fahen geschrieben habe."

Heiko Dietz steht nach einer erfolgreichen Zeit bei BW Köln nun an der Seitenlinie von Bonn-Endenich. Ob die Vereinsziele, wie auch die persönlichen Ambitionen des neuen Cheftrainer erfüllt werden können, stellt sich noch heraus.