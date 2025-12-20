Dietmar Schacht: "Zustand ist eine Katastrophe"

17 Spiele, zehn Punkte, vorletzter Platz - die nackten Zahlen zeichnen ein erschreckendes Bild bei den Sportfreunden Hamborn 07. Der Duisburger Traditionsverein droht gar der Abstieg in die Bezirksliga. "Der momentane Zustand ist eine Katastrophe. Das ist Hamborn 07 nicht würdig", findet Sport-Vorstand Dietmar Schacht deutliche Worte. Wie er die aktuelle Lage einschätzt und was Hoffnung macht.

"Arbeitsverweigerung" nennt Schacht den Auftritt der Landesliga-Kicker beim letzten Spiel der Hinrunde. Am vergangenen Wochenende unterlagen die Hambornern im Kellerduell beim GSV Moers klar mit 0:3 und zementierten damit ihren vorletzten Platz im Klassement der Landesliga. "So geht das nicht. So kann sich eine Mannschaft des Traditionsvereins Hamborn 07 nicht verkauften", erklärt der Ex-Profi.

Nicht nur auf den Tabellenstand hat die sportliche Talfahrt einen Einfluss, auch abseits des Platzes hat der Verein mit Konsequenzen zu kämpfen. "Die Situation in Hamborn ist momentan bedenklich, da der Verein hoch verschuldet ist, keine großen Sprünge machen kann und wir in irgendeiner Art und Weise mit dem vorhandenen Material und mit den vorhandenen finanziellen Mitteln arbeiten müssen. Uns sind die Hände gebunden", skizziert der Sport-Vorstand den Ist-Zustand am Holtkamp.

Es ist noch keine zwei Jahre her, da sahen die Zuschauer in Hamborn Oberliga-Fußball. Wenngleich das in den vergangenen Jahren eher selten war, so hat der Verein doch seine Ambitionen und Ansprüche. Sollte es wirklich in die Bezirksliga gehen, in der die Löwen zuletzt in der Saison 2018/19 spielten, würde das die finanzielle Situation noch weiter verschärfen. Sponsoren dürften ihre Zahlungen verringern oder womöglich ganz einstellen, die Kosten für den laufenden Spielbetrieb hingegen kaum sinken.

Einen Ausweg aus der Krise sieht Schacht nur durch sportlichen Erfolg. "Wir müssen auf dem Platz überzeugen und dann hoffen, dass dann der ein oder andere Sponsor auf die gute Arbeit und den Verein aufmerksam wird", erläutert er. "So wie die Mannschaft im Moment gespielt hat, gehen die Sponsoren eher", führt er weiter aus. Ein erster Schritt konnte zu Wochenbeginn verkündet werden, der zugleich auch medial einiges an Aufmerksamkeit brachte. Mit Soumiya Bouhadi verpflichtete Schacht eine neue Trainerin - in der Landesliga hat es das bis dato noch nicht gegeben.

