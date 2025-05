Dietmar Hirschs MSV-Liebe geht jetzt unter die Haut

Dass Dietmar Hirsch den MSV Duisburg liebt, ist hinlänglich bekannt. Dass er zudem ein positiv, fußballverrückter Kerl ist, ist ebenfalls kein Geheimnis. Nun hat der Coach, der jüngst mit den Zebras aus der Regionalliga West in die 3. Liga aufgestiegen ist, ein ganz besonderes Zeichen der Verbundenheit zum Spielverein gegönnt. Den Oberarm des 53-Jährigen ziert ab sofort das Zebra-Logo. Am Montag ging es zum Tattoo-Künstler des Vertrauens.

Sieben Jahre stand Hirsch selbst für den MSV in der Bundesliga und der 2. Bundesliga als Profi auf dem Feld, verpasste am 16. Mai 1998 nur ganz knapp den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte, als sich die Zebras und der FC Bayern München auf dem Rasen des Berliner Olympiastadions im Finale um den DFB-Pokal gegenüberstanden. Bachirou Salou hatte den MSV damals in Führung gebracht. Markus Babbel und Mario Basler drehten die Partie in der zweiten Halbzeit und verschafften den Bayern einen zweifelhaften Pokalerfolg, der auf Duisburger Seite einen faden Beigeschmack bis heute nach sich zieht.