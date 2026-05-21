Dietmar Hirsch: "Wir wollen den Pokal holen"

Ein großes Fußballfest erwarten die Verantwortlichen des ausrichtenden Fußballverbandes Niederrhein. Wolfgang Jades, Mitglied im Präsidium und Vorsitzender des Verbandsfußballausschusses, ist sich sicher, dass die Motivation auf beiden Seiten groß ist, auch wenn der rein sportliche Aspekt keine große Rolle mehr spielt. "Wenn es für einen Fußballer um einen Pokal geht, will ihn jeder auch am Ende in die Luft strecken", sagt er im Pressegespräch.

Eine emotionale Achterbahnfahrt liegt hinter den Zebras. Am vergangenen Samstag sind sie denkbar knapp an der Relegation gescheitert, die möglicherweise den Aufstieg in die 2. Bundesliga zur Folge gehabt hätte. "Wir haben den Jungs drei Tage frei gegeben. Jeder sollte für sich selbst abschalten und schauen, wie er mit den Geschehnissen klarkommt", berichtet Duisburgs Cheftrainer Dietmar Hirsch.

MSV will mit "bester Elf" antreten

Am Mittwoch hat er die Vorbereitung auf das Endspiel aufgenommen. Nach zahlreichen Gesprächen und einer internen Aufarbeitung der Saison ging es für die Duisburger auf den Trainingsplatz. "Es ist ein Pflichtspiel, in dem wir mit der bestmöglichen Elf antreten und am Ende den Pokal gewinnen wollen", betont der 54-Jährige. Mit dem besten Personal antreten, aber gleichzeitig auch kein unnötiges Risiko eingehen ist die Vorgabe für Samstag. Nach einer langen Saison, leiden viele Kicker an kleineren oder größeren Wehwehchen. In Absprache mit der medizinischen Abteilung will Hirsch im Trainerteam beraten, ob ein Einsatz Sinn macht.