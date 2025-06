Dietmar Hirsch: "Wir sind nicht blöd" - Coach ordnet 3. Liga ein

Der MSV Duisburg ist zurück in der 3. Liga. Am Montag nahm die Mannschaft unter den wachsamen Augen von Cheftrainer Dietmar Hirsch und seinem Staff die Vorbereitung auf die neue Saison auf. Wie Hirsch die Liga einschätzt, worauf er sich freut und welche Schwerpunkte er in der Vorbereitung setzen will, hat er nach der ersten Trainingseinheit verraten.

Eine gänzlich neue Erfahrung wird die 3. Liga für Hirsch nicht. In der Saison 2013/14 stand er bei der SV Elversberg in 28 Partien an der Seitenlinie. Das ist im schnelllebigen Profi-Fußball eine gefühlte Ewigkeit, die Liga hat sich in dieser Zeit enorm weiterentwickelt. Ab sofort ist Hirsch wieder Trainer eines Drittligisten und das mit seinem absoluten Herzensverein aus Duisburg.

Beim MSV wurde die Drittklassigkeit nie richtig angenommen. Sowohl Fans als auch Verantwortliche hatten eigentlich immer die 2. Bundesliga im Blick. Dass es dann vor gut einem Jahr den Abstieg in die Regionalliga West gab, hat einen mittelgroßen Knall nach sich gezogen. Der Vorstand wurde ausgetauscht, Geschäftsführer Michael Preetz hat einen klaren Plan ausgearbeitet, dessen erster Schritt mit dem direkten Aufstieg auch gleich erfüllt wurde. Verein und Fans haben wieder zueinander gefunden und eine Einheit gebildet, wie sie es an der Wedau viele Jahre nicht mehr gab. Spieler und Trainer identifizieren sich mit dem Verein. Das zeigen sie und so werden auch schwächere Auftritte leichter verziehen.

"In der Vergangenheit war es oft so, dass die 3. Liga für Duisburg nicht attraktiv war. Jetzt waren wir sogar noch darunter in der Regionalliga, haben uns die 3. Liga wieder erspielt – mit Euphorie. Jetzt freut sich über die Liga wieder jeder und dass wir bundesweit auf der Fußballlandkarte zu sehen sind", betont Hirsch. "Das wollen wir mitnehmen, aber wir sind auch nicht blöd und wissen, dass es letztlich um Ergebnisse geht." Nach dem Aufstieg in die 3. Liga ist klar, dass es Rückschläge aller Voraussicht nach geben wird. 19 Spiele zu Null und die souveräne Tabellenführung dürfte es in der kommenden Saison wohl nicht geben. Hirsch weiß, worauf es nun ankommt: "Wir wollen uns weiterentwickeln und gerade im taktischen Bereich variabler werden – das wird in der 3. Liga zwingend notwendig sein."

Die Liga schätzt er als sehr ausgeglichen ein. Das war in den vergangenen Jahren immer wieder zu beobachten und kann auch Kapitän Alexander Hahn so bestätigen: "Mit Münster standen wir zur Winterpause kurz vor den Abstiegsrängen, in der Rückrunde haben wir dann eine Serie hingelegt und sind am Ende noch aufgestiegen. So schnell kann es da gehen und schon eine Englische Woche die Tabelle auf den Kopf stellen."

Mit Leistung überzeugen

Aus sportlicher, wie auch aus wirtschaftlicher Sicht dürfte es für die Zebras gut sein, dass mit Arminia Bielefeld und Dynamo Dresden zwei echte Hochkaräter aus der Liga aufgestiegen sind. "Von der Fanbase her ist es schade, sportlich für uns aber sicherlich nicht von Nachteil", betont der Übungsleiter. "Ich denke, dass interessante Aufsteiger dazugekommen sind, der namhafteste sind sicherlich wir. So werden wir auch wahrgenommen", führt er weiter aus. Neben Duisburg haben auch der TSV Havelse, der 1. FC Schweinfurt und die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim den Aufstieg in die 3. Liga gemeistert. Mit dem SSV Jahn Regensburg und SSV Ulm kommen zwei Teams aus der 2. Bundesliga direkt wieder zurück.

In gut sechs Wochen rollt der Ball wieder und es geht um Punkte in der Liga. Duisburg will einen guten Start erwischen, den Flow aus der vergangenen Saison mitnehmen und möglichst rasch den Klassenerhalt sichern. "Wir gehen jetzt sicherlich mit Vorschusslorbeeren in die Saison, aber wir müssen sehr hart und konzentriert dafür arbeiten, um die richtigen Ergebnisse zu erzielen", betont Hirsch. "Wenn ich in einem Jahr noch hier sitze, haben wir eine gute Saison gespielt", sagt er abschließend.