Dietmar Hirsch & Heinrich Losing: Trainer verbindet Freundschaft

„Der Kontakt ist über meinen Co-Trainer entstanden und hält bis heute an, wir telefonierenund texten viel“, sagt Losing, der als MSV-Fan auch immer wieder als Zuschauer in der Schauinsland-Reisen-Arena anzutreffen ist: „Dietmar macht einen tollen Job. Ich bin überzeugt, dass sie auch in der 3. Liga erfolgreich sein werden. Wichtig ist, dass sie die Liga annehmen und das Umfeld ruhig bleibt – besonders nach Niederlagen. In der Regionalliga waren sie das Siegen gewohnt. Aber Didi wird die Mannschaft dahin führen, wo der Verein sie sehen will.“

Ein toller Auftritt des MSV Duisburg

Auch am Wochenende zeigte sich Losing beeindruckt vom professionellen Auftritt des Drittligisten. Besonders in der zweiten Halbzeit bekam sein Team das intensive Gegenpressing der zwei Ligen höher spielenden Zebras zu spüren. „Der MSV hatte richtig Lust und war gewillt, das Spiel auch gegen einen unterklassigen Gegner deutlich zu gewinnen – das ist definitiv auch die Handschrift des Trainers.“

Hirsch reichte die Komplimente auf Nachfrage nach Abpfiff sofort zurück. Ob es Losing seiner Meinung nach als Trainer auch noch eine Liga höher schaffen könnte? „Ich weiß gar nicht, ob er das wegen seines Jobs überhaupt möchte. Aber er hat schon in Süchteln sehr gute Arbeit geleistet.“ Beim SV Sonsbeck, geografisch im Vergleich zur Konkurrenz eher abgelegen und mit begrenzten Mitteln ausgestattet, sei es beachtlich, jedes Jahr gute Neuzugänge zu finden und solide, einstellig Platzierungen in der Oberliga zu erreichen. „Respekt, das zeigt schon, welche Qualitäten Heinrich hat“, lobt Hirsch.

Während die Zebras schon Anfang August in die neue Saison starten, stehen die Sonsbecker noch ganz am Anfang ihrer Vorbereitung. Bei Klaus Keisers stimmt die Motivation: „Der Test gegen den MSV hat viel Spaß gemacht. Jetzt arbeiten wir weiter an den Grundlagen, um wieder in der Oberliga bestehen zu können.“ Der Stürmer kam dem Ehrentreffer in der ersten Halbzeit am nächsten. Vom konditionellen geht es für den SVS so langsam in den taktischen Bereich über.

Sonsbeck auf gutem Weg

„Uns fehlt noch ein bisschen der Mut mit Ball. Das wird kommen, aber da sind die Jungs gegen so einen Gegner vielleicht auch ein bisschen vor Ehrfurcht erstarrt“, meinte Losing nach dem Spiel. Zwei der neuen Gesichter im Team, Semih Güngör und Torhüter Jan Fauseweh, überzeugten mit ordentlichen Leistungen. Insgesamt haben sich alle Neuzugänge bislang gut eingefügt.

„Manche brauchen noch ein bisschen, andere sind schon weiter – das ist ganz normal. Taktische Fehler passieren, gerade bei jungen Spielern. Wichtig ist, dass sie gewillt sind. Der Rest kommt mit der Zeit“, so der Trainer.

Dietmar Hirsch gönnte seiner Drittliga-Mannschaft nach der intensiven Trainingswoche zwei freie Tage – und traf sich mit Heinrich Losing noch zum gemeinsamen Abendessen. Ein gelungener Abschluss eines sportlich einseitigen, aber menschlich für beide befreundeten Trainer besonders wertvollen Fußballtages.