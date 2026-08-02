Dietmar Hirsch und die Suche nach der ersten Elf beim MSV Duisburg

Rasim Bulic ist bei den Zebras der gesetzte Sechser. – Foto: IMAGO

Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit nähert sich beim MSV Duisburg dem Ende. In weniger als einer Woche steht der Saisonauftakt vor wohl mehr als 25.000 Fans im Wedaustadion gegen den SV Meppen an. Trainer Dietmar Hirsch hat nur noch wenige Tage Zeit, um an den Feinabstimmungen zu arbeiten und sich für eine Startformation zu entscheiden. Viele Plätze scheinen sicher vergeben, doch auf einigen Positionen deutet sich ein enges Rennen an.

Sa., 08.08.2026, 14:00 Uhr MSV Duisburg MSV Duisburg SV Meppen SV Meppen 14:00 live PUSH

Sicherer Rückhalt in der vergangenen Saison war Torwart Max Braune und er wird auch im kommenden Jahr den Kasten der Zebras hüten. Beim jüngsten Achtungserfolg beim niederländischen Erstligisten Sparta Rotterdam sicherte der junge Keeper seiner Mannschaft mit der Vereitelung zahlreicher Großchancen das torlose Remis in der Generalprobe. "Wir gehen mit Max als Nummer eins in die Saison", betonte Hirsch nach Abpfiff abermals.

Auch die Defensive dürfte weitestgehend feststehen. Entscheidet sich Hirsch für die Viererkette, wird Joshua Bitter auf der rechten Seite agieren, die Innenverteidiger werden wohl Tobias Fleckstein sowie Ben Schlicke heißen und auf der linken Außenverteidigerposition führt aktuell kein Weg an Can Coskun vorbei. Dessen ärgster Konkurrent, Frederik Christensen, laboriert derzeit an einer Muskelverletzung und wird den Saisonstart definitiv verpassen. "Für ihn wird es bis nächste Woche nicht reichen. Er wird jetzt erst anfangen, etwas auf dem Platz zu machen. Wir wollen da kein Risiko eingehen", unterstrich der Übungsleiter. Abräumer Bulic ist gesetzt Als Sechser ist Vize-Kapitän Rasim Bulic gesetzt. Zudem wird er auf dem Platz wohl öfter die Rolle des Spielführers einnehmen müssen, da die Einsatzchancen von Alexander Hahn eher gering sein dürften. An der Seite von Bulic, beziehungsweise im Raum davor hat derzeit wohl Christian Viet die besten Chancen auf einen Startelfeinsatz. "Er ist dieser spezielle Box-to-Box-Spieler, ein offensiver Sechser. Jetzt fehlt ihm nur noch die Torgefährlichkeit, die er in der Vergangenheit bei seinen ehemaligen Vereinen schon gezeigt hat", sagt Hirsch.