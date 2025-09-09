Dietmar Hirsch: „Da stehen zwei Mannschaften mit breitem Grinsen"

Den Standortvorteil, den der MSV beim vergangenen Duell (Nettetal unterlag im März dem MSV im Halbfinale des Niederrheinpokals mit 0:7) im heimischen Wedau-Stadion hatte, hat diesmal Nettetal. Denn Union darf auf dem eigenen Kunstrasen spielen, ein für Profifußballer immer etwas ungewohntes Geläuf. „Der Platz ist enger, die Gegner aus der Landesliga hängen sich immer besonders rein, da müssen wir die Qualität auf den Rasen bringen“, weiß Hirsch.
Das wird auch das Ziel von Union Nettetal und seinem Trainer Kemal Kuc sein, die nun das zweite Mal innerhalb eines Jahres auf den Profiklub trifft. „Für den Verein wird es wieder ein tolles Spiel, das wir wieder zu Hause machen dürfen, wie schon 2018 gegen Rot-Weiss Essen. Das wird ein schönes Ambiente“, freut sich Kuc. „Als wir von dem Los gehört haben, haben wir uns gefreut, doch die Mannschaft war direkt sehr konzentriert“, verrät er. Für die Zuschauer werde es ein interessantes Spiel, verheißt er. Seine Mannschaft habe sich ein weiteres Highlight-Spiel wie schon vor knapp einem halben Jahr verdient. „Sie können es genießen. Aber wir werden alles geben und uns nicht verstecken“, sagt er.
Zwei Teams mit Rückenwind, kann Nettetal besser gegenhalten?
Die Mannschaft befinde sich nach rund einem Dutzend Neuzugängen und noch mal ebenso vielen Abgängen immer noch in einem Umbruch, so Kuc: „Wir zeigen gute Leistungen und sind auf einem guten Weg. Die Situation ist jetzt anders. Ich will deswegen mehr Ehrgeiz sehen als beim letzten Mal.“ Der gute Start in die Landesliga (zehn Punkte aus vier Spielen) gebe der Mannschaft Selbstvertrauen. „Wir wollen uns etwas trauen, aber die Frage ist: Was lässt der Gegner zu?“, sagt Kuc.
Auch Hirsch weiß, dass da eine Mannschaft mit Rückenwind kommt, die anders als beim letzten Mal nicht eine Niederlagenserie hinter sich hat. „Da stehen zwei Mannschaften mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht“, sagt der Duisburg-Coach, der mit seinem Team als Aufsteiger nach vier Spielen mit der maximalen Ausbeute von zwölf Punkten von der Tabellenspitze der 3. Liga grüßt. Ob Nettetal auch als klassentieferes Team diesmal mit mehr Gegenwehr als im März auftreten werde, damit habe er sich nicht beschäftigt. „Ich konzentriere mich auf die eigenen Spiele, wie Nettetal spielt, kann ich nicht beeinflussen“, sagt Hirsch.
Nettetal ist heiß
Sein Kollege Kuc ist sich jedenfalls sicher, dass sein Team durch das große Los MSV Duisburg ohnehin genug Motivation habe. Aussichten auf eine Überraschung des Underdogs mache er sich nicht, hier müsse man „realistisch“ bleiben. „Aber wir geben alles, manchmal machst du dann Sachen, von denen du gar nicht wusstest, dass du sie kannst“, weiß Kuc. Vielleicht auch am Mittwoch?
Die üblichen Videostudien der Duisburger habe Kuc gemacht, doch ansonsten habe er die Mannschaft wie auch auf jedes andere Ligaspiel vorbereitet, so sei es auch schon beim vergangenen Duisburg-Spiel gewesen. „Das hat keinen Effekt, wenn du was änderst, du musst spielen wie immer“, sagt er. Auf die erneute Begegnung mit Kollege Dietmar Hirsch freue er sich: „Das macht Spaß gegen ihn. Er ist ein super Trainer und eine sehr nette Person.“