Dietmar Hirsch: „Da stehen zwei Mannschaften mit breitem Grinsen"

Wer die bessere Bratwurst anbiete, da kann sich Dietmar Hirsch, Trainer des MSV Duisburg, zu keinem klaren Urteil hinreißen. Sowohl bei Victoria Mennrath, das Hirsch vor dem Erstrundensieg im Niederrheinpokal (7:0) vor dem Spiel persönlich besuchte, als auch beim kommenden Gegner im Zweitrundenspiel, Union Nettetal, sei die Bratwurst gut. In Nettetal schaute Hirsch beim Heimspiel gegen den ASV Süchteln (sein Jugendverein) am vergangenen Sonntag vorbei. „Die Bratwurst habe ich mir auch gleich wieder gegönnt“, sagt er. Die Qualität passe, das wusste er schon vom vergangenen Besuch im März.

An der Lobbericher Straße habe er viele Leute getroffen, die er aus seiner Süchtelner Zeit noch kenne, darunter zwei Jugendtrainer, auch einen Nettetaler Spielervater kenne er von früher. Hirsch selbst spielte neben dem ASV auch lange beim 1. FC Viersen in seiner Jugend, aber auch die Wege nach Nettetal seien nicht weit. Insofern habe er sich auch über das erneute Pokal-Los gegen Union gefreut. „Ein wenig traurig war ich schon, dass es nicht Süchteln war, denn wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mal gegen seinen Jugendverein spielt?“, bedauert Hirsch leicht die verpasste Chance. Kostenpflichtiger Inhalt Zunächst hatte es aufgrund einer Übertragungsstörung bei der Auslosung der zweiten Pokal-Runde Ende August so gewirkt, als wäre der ASV dem MSV Duisburg zugelost worden. Das hatte sich aber als Irrtum herausgestellt.