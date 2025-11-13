Dietmar Hirsch: 500 Tage im Amt und besser als Dietz, Funkel und Co.

Am 1. Juli 2024 übernahm Dietmar Hirsch den Trainerposten beim MSV Duisburg. Seitdem sind exakt 500 Tage vergangen und der 53-Jährige hat sich in die Herzen der Fans gecoacht. Unter ihm gelang der direkte Wiederaufstieg aus der Regionalliga West in die 3. Liga und auch da mischt der Aufsteiger nach 14 Spieltagen als Tabellenführer ganz oben mit. Warum der Übungsleiter auf dem Weg ist, der erfolgreichste Trainer der Zebras zu werden.

Rekorde und einen Eintrag in die Geschichtsbücher hat Dietmar Hirsch seit seinem Amtsantritt an der Wedau schon gesammelt. Noch nie zuvor war es einem Drittliga-Absteiger gelungen, den sofortigen Wiederaufstieg in die dritthöchste deutsche Spielklasse zu meistern, Hirsch und sein Team schafften das mit Bravour. Zahlreiche Fanrekorde gab es in der Spielzeit 2024/25 zusätzlich, am Beeindruckendsten dürfte das Aufstiegsspiel im Borussia-Park in Mönchengladbach gewesen sein, als mehr als 16.000 Duisburger Schlachtenbummler im Konvoi durch die Lande zogen.

Für Hirsch war es im Sommer 2024 eine Rückkehr an seine ehemalige Wirkungsstätte. In 157 Partien trug er von 1995 bis 2000 das Trikot des Traditionsvereins, stieg mit den Zebras in die Bundesliga auf, stand im DFB-Pokalfinale 1998 in Berlin und reiste im Europacup der Pokalsieger mit dem MSV zum KRC Genk. Seitdem hat sich in Duisburg einiges getan. Das traditionsreiche Wedaustadion wurde durch einen Neubau ersetzt, vom internationalen Geschäft wird derzeit nur noch auf den Zuschauerrängen geträumt. Und trotzdem hat der MSV nichts von seiner Faszination verloren. "Ich habe jedes Mal eine Gänsehaut, wenn ich durch den Spielertunnel ins Stadion komme", sagt Hirsch regelmäßig seitdem er die Verantwortung an der Seitenlinie übernommen hat.

Punkteschnitt spricht für sich

In der Regionalliga West sammelte seine Mannschaft in 30 Spielen 69 Punkte, was einem Schnitt von 2,30 Punkten pro Partie entspricht. Eigentlich wäre der Punkteschnitt sogar noch etwas höher, doch nach den Rückzügen des KFC Uerdingen und von Türkspor Dortmund gingen neun Zähler verloren, das Heimspiel gegen den KFC fiel sogar ganz aus. Kaum weniger erfolgreich macht sein Team nach dem Aufstieg in der 3. Liga weiter. 29 Punkte hat der MSV nach 14 Begegnungen, was im Schnitt 2,07 Punkten pro Partie macht - kombiniert ergibt das einen Wert von 2,19 Punkten pro Spiel.

Mit diesem Wert ist Hirsch aktuell auf Rekordkurs. Abgesehen von Interimstrainern mit 100-Prozent-Quote, war vor Hirsch kein anderer Coach so erfolgreich. Im Vergleich mit weiteren Trainern, die ähnlich lange im Amt waren, ist Hirsch meilenweit voraus. Torsten Ziegner wurde beispielsweise nach 499 Tagen und einem Schnitt von 1,20 Punkten entlassen, Ewald Lienen musste nach 588 Tagen (1,25 Punkte/Schnitt) gehen. Übrigens: Mit 1.405 Tagen stand Friedhelm Funkel am längsten als Trainer unter Vertrag. Sein Schnitt lag beim Ausscheiden bei 1,32 Punkten pro Spiel (Daten laut transfermarkt.de).

Duisburg will mittelfristig wieder in die 2. Bundesliga aufsteigen und sich dort etablieren. Schafft es die Mannschaft und ihr Trainer auch weiterhin als Einheit auf den Platz zu gehen und dort alles zu geben, ist es nicht ausgeschlossen, dass die Zebras den Durchmarsch perfekt machen. Das würde sich auch weiter positiv auf die persönliche Punktestatistik von Hirsch auswirken. Im persönlich dürfte das herzlich egal sein, denn wer ihn kennt, weiß: Für Hirsch zählt nur der Erfolg der Mannschaft.