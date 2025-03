Dietmar „Didi“ Kraft – Ein Leben für den TV 1817 Mainz

Mainz. Wenn man über die tragenden Säulen des TV 1817 Mainz spricht, fällt ein Name neben der guten Seele des Vereins Carlo D’Antonio besonders häufig: Dietmar „Didi“ Kraft. Seit Jahrzehnten ist er fester Bestandteil des Mainzer Turnvereins und übernimmt in der Fußballabteilung unzählige Aufgaben – egal, ob als Betreuer, Jugendleiter, Co-Trainer oder Organisator. Trotz gesundheitlicher Einschränkungen gibt er alles für „seine 17“, wie er den Klub liebevoll nennt.

Ein Zuhause auf dem Sportplatz

Seine Verbindung zum TV 1817 Mainz startete 1998, als sein Sohn in der F-Jugend spielte. „Damals habe ich gesagt: ‚Für 14 Tage bis drei Wochen helfe ich als Trainer der Bambinis aus.‘" Aus den geplanten wenigen Wochen Engagement wurden Jahrzehnte beim MTV. Seitdem ist Kraft aus dem Vereinsleben nicht mehr wegzudenken. „Die 17 ist mein zweites Zuhause, das hält mich am Leben und gibt mir Kraft", erzählt er. „Hier habe ich Freunde gefunden, mir gefällt einfach die Gemeinschaft. Auch auf der Terrasse zu sitzen, dabei ein Spiel anzuschauen und einen Kaffee zu trinken - das bereitet mir sehr viel Spaß."

Selbst ein dreifacher Herzinfarkt im Jahr 2010 hielt ihn nicht davon ab, weiterzumachen. Am selbigen Tag gelang seiner E-Jugend die Meisterschaft. „Das war ein absolutes Highlight in meiner Zeit hier. Genauso wie der Doppel-Aufstieg der beiden Aktiven in der vergangenen Saison." Auch die besuchten Turniere als Saisonabschluss vor einigen Jahren mit seinen Jugendteams in Frankreich – in Dijon und Straßburg – bleiben für Kraft unvergessen.