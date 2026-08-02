Dietl wird zum Matchwinner: Seebach siegt in Burglengenfeld

Michael Dietl (Bildmitte) avancierte mit seinem goldenen Treffer zum Matchwinner und schoss den TSV Seebach zum 1:0-Auswärtssieg in Burglengenfeld. – Foto: Harry Rindler

Nach der deutlichen 1:5-Auftaktniederlage gegen den FC Dingolfing und einigen personellen Baustellen hatten nicht wenige neutrale Beobachter einen schwierigen Saisonstart für den Vizemeister der Vorsaison erwartet. Doch die Mannschaft von Andreas Kölbl zeigte die richtige Reaktion: Auf den 1:0-Heimerfolg gegen den TSV Bad Abbach folgte nun auch auswärts der nächste Dreier. An einem heißen Sommernachmittag setzte sich Seebach beim stark gestarteten ASV Burglengenfeld knapp mit 1:0 durch und steht nach drei Spieltagen bereits bei respektablen sechs Punkten. Für den goldenen Treffer sorgte der ehemalige Schaldinger Michael Dietl, der nach seiner abgesessenen Gelb-Rot-Sperre aus dem ersten Saisonspiel direkt zum Matchwinner avancierte. Für die heimischen Oberpfälzer um Diermeier, Morina und Co. bedeutete die knappe Niederlage nach zwei Siegen zum Auftakt den ersten Dämpfer der noch jungen Saison.

Matthias Rascher (Trainer ASV Burglengenfeld): "Ich denke, dass die Niederlage verdient war, weil wir heute nicht an die 100 Prozent herangekommen sind, die es gegen einen solchen Gegner gebraucht hätte. In der ersten Halbzeit hatten wir zwar zwei gute Möglichkeiten, mit denen wir 1:0 oder sogar 2:0 in Führung gehen können, dann wäre die Partie möglicherweise anders verlaufen. Über das gesamte Spiel gesehen war der Sieg für Seebach aber verdient. Jetzt gilt es, wieder aufzustehen, aus der Niederlage zu lernen und kommende Woche in Bad Abbach ein anderes Gesicht zu zeigen."

Andreas Kölbl (Trainer TSV Seebach): "Insgesamt war es ein verdienter Auswärtssieg. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir jedoch fünf oder sechs hundertprozentige Chancen liegen gelassen und es dadurch verpasst, die Partie frühzeitig zu entscheiden.“