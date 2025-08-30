Dietikon will Pereira nicht - Zweitligist mit Sturmproblem?

Im Zürcher Regionalfussball läufts bereits rund. Immer wieder gerne im Mittelpunkt: Der FC Dietikon und sein schillernder Präsident. Und: Bei einem Zweitligisten wechselte sich der Trainer ein - und traf.
FC Dietikon: Präsident Lorenzet spricht Klartext. Es sind beachtliche Worte die Dietikons Präsident Claudio Lorenzet in einem Interview mit der "Limmattaler Zeitung" wählt. "Fussballerisch hat Pereira sicher Qualitäten, aber es muss auch menschlich stimmen. Darum kam für uns eine Verpflichtung nicht infrage", sagt dieser nämlich. Gemeint ist damit kein Geringerer als Patrick Pereira, langjähriger und vielgereister Erstliga-Knipser, der mittlerweile beim Zweitliga-Verein Oetwil-Geroldswil angeheuert hat. Der Grund: Pereira soll hatte im Juni von sich aus sein Interesse an einem Wechsel zum FCD angemeldet haben. "Es geht in meinen Augen nicht, dass sich ein Spieler hinter dem Rücken seines Vereins bei einem anderen Klub anbietet", meinte dazu Lorenzet weiter. Dabei übte der Klubchef auch Eigenkritik. Dies weil sein Trainer Daniel Tarone im Winter davon den Stürmer ebenso - und ohne Absprache - angefragt hatte. Eine Antwort gab es auf das damalige Vorpreschen nur vom Oetwiler Präsident Vincenzo Tortora, in dem er sich über die Kontaktaufnahme beschwerte. Lorenzet dazu: "Das kann ich verstehen."
Weitere ungewöhntliche Stories mit YF Juventus und Zürich City
FC Brüttisellen-Dietikon: Comeback des Trainers - die Not im Sturm ist bereits gross. Der Start ging beim Zweitligisten Brüttisellen-Dietlikon in die Hosen. Gegen Embrach lag man nach 70 Minuten bereits 0:3 zurück. Zuviel für Trainer Zahir Idrizi, der sich einwechselte, und kurz vor Schluss tatsächlich noch auf 2:3 verkürzte - mittels Penalty. Es ist offensichtlich: Mit dem (schnellen) Abgang des Sportchefs sind auch wieder einige namhafte Spieler weg. So beispielsweise die beiden Torschützen vom Dienst: Denis Dzepo (zu Zürich City) und Joao Miguel Pereira Almeida (Dübendorf). Die beiden erzielten alleine 34 der total 50 Tore in der letzten Meisterschaft. Zwar ist Antonio Kaba Mangrei von seinem durchzogenen Erstliga-Abstecher vom SV Höngg zurück - nur reicht dies aus? Offensichtlich nicht. Sonst hätte sich Idrizi nicht schon im ersten Spiel mit mittlerweile 39 eingewechselt. Kurz vor dem Ende der Transferfrist waren die Brüttiseller nun nochmals aktiv - und holten für die Offensive Darwyn Burgos (von Zürich City) und Rafail Gavriil Tsolakis (Uster). Für den FCB geht es am Samstag nun zum FC Glattbrugg. Er müsste eigentlich für die Brüttiseller ein Gegner in Reichweite sein.
Die Transferübersicht der Zweitliga-Gruppe 2 auf einen Blick
