Dietikon will Pereira nicht - Zweitligist mit Sturmproblem?

FCB-Trainer Zahir Idrizi (l.) traf vom Penaltypunkt - Patrick Pereira erzielte in der letzten Saison 22 Tore. – Foto: Doris Studer/Sevi Schiegg

Im Zürcher Regionalfussball läufts bereits rund. Immer wieder gerne im Mittelpunkt: Der FC Dietikon und sein schillernder Präsident. Und: Bei einem Zweitligisten wechselte sich der Trainer ein - und traf.

FC Dietikon: Präsident Lorenzet spricht Klartext. Es sind beachtliche Worte die Dietikons Präsident Claudio Lorenzet in einem Interview mit der "Limmattaler Zeitung" wählt. "Fussballerisch hat Pereira sicher Qualitäten, aber es muss auch menschlich stimmen. Darum kam für uns eine Verpflichtung nicht infrage", sagt dieser nämlich. Gemeint ist damit kein Geringerer als Patrick Pereira, langjähriger und vielgereister Erstliga-Knipser, der mittlerweile beim Zweitliga-Verein Oetwil-Geroldswil angeheuert hat. Der Grund: Pereira soll hatte im Juni von sich aus sein Interesse an einem Wechsel zum FCD angemeldet haben. "Es geht in meinen Augen nicht, dass sich ein Spieler hinter dem Rücken seines Vereins bei einem anderen Klub anbietet", meinte dazu Lorenzet weiter. Dabei übte der Klubchef auch Eigenkritik. Dies weil sein Trainer Daniel Tarone im Winter davon den Stürmer ebenso - und ohne Absprache - angefragt hatte. Eine Antwort gab es auf das damalige Vorpreschen nur vom Oetwiler Präsident Vincenzo Tortora, in dem er sich über die Kontaktaufnahme beschwerte. Lorenzet dazu: "Das kann ich verstehen." Weitere ungewöhntliche Stories mit YF Juventus und Zürich City