Dietikon will Alt-Bekannte zurückholen

FC Dietikon: Rückkehr von Ugljesic und Assane? An diesem Wochenende endet für den FC Dietikon die Meisterschaft in der Gruppe 2 mit einem Heimspiel gegen die Black Stars. Schon auf Hochtouren laufen derweil die Planungen für die kommende Saison. Dabei will die "Limmattaler Zeitung" wissen, dass in der 1. Liga "treffsichere Stürmer unter 2500 Franken pro Monat kaum zu haben sind". Der FCD erinnert sich deshalb an Petar Ugljesic, der schon einmal in der 2. Liga interregional für ihn auflief. Derzeit trifft der 32-Jährige mit Regelmässigkeit für den Aargauer Drittliga-Verein Neuenhof. Ausserdem bestätigte Präsident Claudio Lorenzet, dass die Rückkehr von Verteidiger Marvin Assane (derzeit Rotkreuz) ein Thema sein soll. Daniel Tarone, laut der Regionalzeitung "ein begnadeter Ausbilder", sagt zur Situation: "Wir schiessen zu wenig Tore. Und wir haben mit 27 Spielern ein viel zu grosses Kader."

FC Widnau: Gonzalez für Lüchinger. Beim Interregio-Klub FC Widnau übernimmt David "Gonzo" Gonzalez auf die kommende Saison als Trainer. Der 47-Jährige sei kein Unbekannter im Verein heisst es bei den Rheintalern in einer Mitteilung. Von 2011 bis 2014 spielte er für den FCW. Hinterher war er unter anderem als Trainer bei Dardania SG, Steinauch und Rorschach tätig. "Es fühlt sich sensationell an, wieder in Widnau zu sein. Ich hatte hier als Spieler eine meiner schönsten Zeiten", lässt sich Gonzelez zitieren, der den scheidenden Andreas Lüchinger ersetzt. Widnau hat als Leader in der "Zürcher" Gruppe 4 nach 26 von 30 Runden beste Chancen auf den Aufstieg in die 1. Liga. Am Samstag kommt es zum Spitzenkampf in Balzers.