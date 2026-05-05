„Dietikon war noch nie so gut wie jetzt“ Präsident Lorenzet zieht positive Saisonbilanz von Lucas Lucchinetti · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lucas Lucchinetti

Stabil, aber nicht ganz vorne: Der FC Dietikon überzeugt phasenweise, lässt jedoch wichtige Punkte liegen. Präsident Claudio Lorenzet erklärt, warum der Tabellenplatz für ihn zweitrangig ist und wo der Verein noch zulegen muss.

Der FC Dietikon befindet sich in der Saison 2025/26 sportlich in einer stabilen Phase – und gleichzeitig an einem spannenden Punkt seiner Entwicklung. Nach der 0:2-Heimniederlage gegen den FC Baden rangieren die Limmattaler im oberen Tabellendrittel der 1. Liga Classic. Eine Ausgangslage, die sowohl Anlass zur Zufriedenheit gibt als auch Raum für eine kritische Einordnung lässt. Präsident Claudio Lorenzet macht im Gespräch deutlich, dass er die Saison positiv bewertet – und dabei bewusst einen anderen Fokus setzt als die reine Tabellenlage. „Wir sind nicht im Mittelfeld, wir stehen aktuell auf dem fünften Platz – das ist nicht Mittelfeld“, hält er fest. Tatsächlich bewegte sich Dietikon über weite Strecken der Saison in Schlagdistanz zur Spitze, verlor jedoch immer wieder Punkte in entscheidenden Momenten. So etwa bei der späten 1:2-Niederlage gegen die U21 des FC St. Gallen, als man bis kurz vor Schluss noch geführt hatte. Solche Partien stehen sinnbildlich für eine Saison, in der die Limmattaler zwar konkurrenzfähig sind, aber die letzte Konstanz vermissen lassen.

Trotzdem bleibt Lorenzet gelassen: „Der Zug nach vorne ist abgefahren, aber es spielt keine Rolle, ob wir Fünfter oder Neunter werden.“ Viel wichtiger sei die Entwicklung der Mannschaft und die Spielweise. Dietikon wolle attraktiven Offensivfussball zeigen und den Zuschauern etwas bieten. Eine Haltung, die sich auch auf dem Platz widerspiegelt: Die Limmattaler treten häufig dominant im Ballbesitz auf, lassen den Ball gut zirkulieren und suchen spielerische Lösungen. Allerdings zeigt sich dabei auch eine der zentralen Schwächen der aktuellen Mannschaft – die fehlende Effizienz im letzten Drittel. Wie zuletzt gegen Baden, als man mehr Spielanteile hatte, aber zu wenig zwingende Torchancen kreierte, während der Gegner seine Möglichkeiten konsequent nutzte.