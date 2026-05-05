„Dietikon war noch nie so gut wie jetzt“

Stabil, aber nicht ganz vorne: Der FC Dietikon überzeugt phasenweise, lässt jedoch wichtige Punkte liegen. Präsident Claudio Lorenzet erklärt, warum der Tabellenplatz für ihn zweitrangig ist und wo der Verein noch zulegen muss.
Der FC Dietikon befindet sich in der Saison 2025/26 sportlich in einer stabilen Phase – und gleichzeitig an einem spannenden Punkt seiner Entwicklung. Nach der 0:2-Heimniederlage gegen den FC Baden rangieren die Limmattaler im oberen Tabellendrittel der 1. Liga Classic. Eine Ausgangslage, die sowohl Anlass zur Zufriedenheit gibt als auch Raum für eine kritische Einordnung lässt.
Präsident Claudio Lorenzet macht im Gespräch deutlich, dass er die Saison positiv bewertet – und dabei bewusst einen anderen Fokus setzt als die reine Tabellenlage. „Wir sind nicht im Mittelfeld, wir stehen aktuell auf dem fünften Platz – das ist nicht Mittelfeld“, hält er fest. Tatsächlich bewegte sich Dietikon über weite Strecken der Saison in Schlagdistanz zur Spitze, verlor jedoch immer wieder Punkte in entscheidenden Momenten. So etwa bei der späten 1:2-Niederlage gegen die U21 des FC St. Gallen, als man bis kurz vor Schluss noch geführt hatte. Solche Partien stehen sinnbildlich für eine Saison, in der die Limmattaler zwar konkurrenzfähig sind, aber die letzte Konstanz vermissen lassen.
Trotzdem bleibt Lorenzet gelassen: „Der Zug nach vorne ist abgefahren, aber es spielt keine Rolle, ob wir Fünfter oder Neunter werden.“ Viel wichtiger sei die Entwicklung der Mannschaft und die Spielweise. Dietikon wolle attraktiven Offensivfussball zeigen und den Zuschauern etwas bieten. Eine Haltung, die sich auch auf dem Platz widerspiegelt: Die Limmattaler treten häufig dominant im Ballbesitz auf, lassen den Ball gut zirkulieren und suchen spielerische Lösungen. Allerdings zeigt sich dabei auch eine der zentralen Schwächen der aktuellen Mannschaft – die fehlende Effizienz im letzten Drittel. Wie zuletzt gegen Baden, als man mehr Spielanteile hatte, aber zu wenig zwingende Torchancen kreierte, während der Gegner seine Möglichkeiten konsequent nutzte.
Auffällig ist dabei, dass Dietikon oft an der eigenen Durchschlagskraft scheitert. Spieler wie Rosolen oder Freddy M’Biye bringen zwar viel Dynamik und Einsatz ein, doch in den entscheidenden Momenten fehlt es zu häufig an Präzision oder Konsequenz im Abschluss. Dieses Muster zieht sich durch mehrere Partien der Saison und verhindert bislang den entscheidenden Schritt Richtung Spitzengruppe.
Auch mit Blick auf die sportliche Perspektive positioniert sich der Verein bewusst realistisch. Die 1. Liga Classic sei aktuell das richtige Niveau, erklärt Lorenzet. Ein möglicher Aufstieg in die Promotion League wird nicht als zwingendes Ziel definiert – auch aus wirtschaftlichen Gründen. „Solange das vom Verband so schlecht entschädigt wird, lohnt sich das nicht“, sagt der Präsident und verweist auf höhere Reisekosten und strukturelle Unterschiede. Damit setzt Dietikon klar auf nachhaltige Entwicklung statt auf kurzfristige sportliche Risiken. Diese Strategie zeigt sich auch in der Kaderplanung. Rund zwei Drittel der Mannschaft sollen zusammenbleiben, punktuell sind Veränderungen vorgesehen. „Wir müssen mehr Qualität reinbringen“, so Lorenzet. Gleichzeitig setzt der Verein auf Kontinuität im Trainerteam, das kürzlich verlängert hat. Die Zielsetzung für die kommende Saison ist dennoch ambitioniert: Dietikon möchte den nächsten Schritt machen und sich wieder näher an die Spitze herantasten.
Unterm Strich steht eine Saison, die den FC Dietikon als gefestigten 1.-Liga-Klub zeigt – mit klarer Spielidee, stabiler Struktur, aber auch erkennbaren Grenzen. Die Einschätzung des Präsidenten, wonach der Verein „noch nie so gut war wie jetzt“, ist aus Sicht der Entwicklung nachvollziehbar. Gleichzeitig bleibt die Frage offen, ob diese Stabilität ausreicht, um künftig tatsächlich um den Aufstieg mitzuspielen – oder ob Dietikon sich dauerhaft im oberen Mittelfeld etabliert. Die Antwort darauf dürfte weniger von der Tabellenposition als vielmehr von der Fähigkeit abhängen, die vorhandenen Ansätze in Resultate umzuwandeln. Denn eines zeigt diese Saison deutlich: Der FC Dietikon kann mithalten – muss aber lernen, Spiele konsequent für sich zu entscheiden.